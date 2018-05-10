كتابك بين يديك ! عنوان مثير لمتجر الحلم " كتبيديا هي الحل "

لا يجب أن أغفل عن هذا و لا أرشارككم تجربتي يا عشاق الأدب و الثقافة و محبي المطالعة يا القراء الأعزائي داخل الجزائر و خارجها ^^بإختصار ، أنا محمد قارئ يحب المطالعة يهوى روايات البولوسية .. أجاثا كريسيتي و غيرها .كنت سابقاً أتنفس بوجود الكتب الإلكترونية pdf ، لكن حدث ما هو غير متوقع " اكتشفت عالم غريب الأطوار " هو عالم الكتب الورقية !! لم أكن أشعر بالحياة حتى ولجت لهذا العالم !!من يعرف أن هناك متجر إلكتروني لبيع الكتب لورقية في الجزائر ؟؟أنا : قبل أيام لم أكن أعرف ذلك ..نعم ، كتبيديا أول متجر إلكتروني لبيع الكتب وملحقاتها بالجزائر. يعمل فريقنا منذ قرابة عامين على ابتكار وسائل لتسهيل الوصول إلى الموارد التعليمية والتثقيفية في الجزائر والعالم العربي .. هكذا قالو عن أنفسهم ؟؟لكن ما اكتشفتهم أنا خلال تجربتي معهم شيء أخر !المصداقية ام النصب و التحايل ؟؟كقارئ ذو ميول للكتب " و خاصة العناوين المميزة في الموقع التي لفتت إنتباهي " أردت الإستفسار عنهم !في خفاء تصفحت صفحتهم ، منشورات و صور لوصول طلبيات لأصحابها في مختلف أنحاء الجزائر ، لم اؤمن بذلك .. " ربما خدعة تسويقة أو تضليل لنصب علينا "فكرت كقارئ مفلس " نعم هذا ما أنا عليه " تابعت صفحة لأيام فقط منشورات مختلفة من رسائل صباحية و أقوال و اقتباسات و نبذاتعن الكتاب حتى الى طلبيات قد وصلت لأصحابها و الآن أماكن مختلفة أيضاً مع تعليقات أصحاب طلب " شكراً لك ، خدمة مميزة .. والعديد من تعليقات .. "الآن حان الوقت الإستفسار و تظاهر بأني أحتاج إلى كتاب و أني سأقدم طلبية !راسلتهم على صفحة حول كتاب أردته ، تم رد علي من الرد الألي و بعد دقائق و صلتني رسالة من إدارة صفحة " لأسلوب راقي في تعامل "نعم ، لقد انبهرت من طريقة تعاملهم ، لقد كانت جيدة بالنسبة لي ..استفسرت حول تقديم طلبية و عن طرق دفع فأخبرني سيتم دفع عن طريق تحويل البريد و شحن سيكون بالبريد العادي أو سريع أو دفع عند الإستلام إن كنت تسكن في إحدلى ولايات وكلائنا ! " أعجبتني فكرة دفع عند الإستلام ، لكني ولايتي لم تكن من ضمنهم فتردد ..فقلت فنفسي لنجرب و نحاول يبدو موقع صادق ، طلب من تحويل مبلغ و ارسال له صورة الوصل فعلته كل ما طلبه في اليوم الموالي !بعد أن ارسلته له صورة للوصل أخبرني بأنه تم تأكيد طلبي و سيتم شحنه لك عن طريق البريد العادي " من 7 أيام إلى 21 "أنا أسكن بولاية برج ، بعد 16 يوم وصلني طرد به كتابي !! " كدت أنسى أني إشتريت كتاباً "فتواصلت معهم أني وصلني كتابهم ، نعم كتاب خاوية لأيمن العتوم أصبح بين يدي ..الآن أمل من كل قارئ نهم ربما صادف له تعامل مع هذا لمتجر أن يشاركنا تجربته ؟و من لم يعرف هذا الموقع .. فقد تعرفت عليه الآن " ماذا تنتظر ، اكتشف ذلك بنفسك "