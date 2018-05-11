مكتب المشرفين الخاص بالمسابقة اليومية

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,514
الإعجابات
59,763
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الموضوع المخفي
يجمع المشرفين على هذا الركن للتشاور والتحاور حول النشاطات ومتابعة المسابقات وتسيير هذا الركن في شهر رمضان الفضيل

اللهم بلغنا رمضان


المسابقة اليومية التي تقام من وقت العصر الى المغرب
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#5
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,917
الإعجابات
19,488
النقاط
406
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#5
ياحبذا لوكان قبل نهارات في قسم التصميم
ياك كاين فريق التصميم
يحضروا الخلفيات والصور والفواصل الخاصة بكل مسابقة على حدى
وكذلك بالنسبة للاوسمة
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,514
الإعجابات
59,763
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم
لو تطلب اخي اسامة تصميم الصورة في ركن التصميم يصموها اليوم
لو ماجاش عندي امور كثيرة كنت صممتلكم
 
Djamel.Dz

Djamel.Dz

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#7
إنضم
20 ديسمبر 2009
المشاركات
3,176
الإعجابات
2,762
النقاط
891
الإقامة
sydney city
#7
السلام عليكم
رمضان مبارك
أخي فاعل الخير أنت ستنشط عدد اليوم الأول
و أنا سأنشط العدد الثاني
و الأخ حمزة العدد الثالث و هكذا حتى نهاية الشهر الفضيل إن شاء الله
و إذا تعذر دخول أحد المنشطين يجب إعلام بقية الطاقم قبل ذلك
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#10
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
146
الإعجابات
544
النقاط
21
الجنس
ذكر
#10
يرجى التقيد بالتالي:
- فتح المسابقة قبل موعدها بحوالي 30دقيقة او 20دقيقة. بعدها تطلبو تسجيل الحضور للاعضاء المتواجدين فيها. و نطلب منهم ينشروها في الفايسبوك و الواتساب و كل حساباتهم.
- عندما تبدأ المسابقة يجرب الاخ المنشط الابتعاد عن الدردشة مع المشاركين لتفادي الدردشة و تشويش المسابقة.
- عندما يبقى حوالي 5 اسئلة يعلن المنشط انه متبقي 5 اسئلة فقط. و عندما يبقى اخر سؤال ايضا يعلن عن هذا.
- في نهاية المسابقة يقوم المنشط بغلق المسابقة و بعدها يحسب النقاط و يضع المشاركة الختامية للمسابقة و يكون فيها. شكر للمشاركين جميعا و الاعلان عن اسم الفائز الاول في المسابقة و وضع عدد نقاطا التي فاز بها
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط المسابقة اليومية::
#13
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
897
الإعجابات
1,204
النقاط
721
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#13
واش انا نسيتوني؟. خويا فاعل الخير لو تعملوا الاسئلة في صور مثل ما عمل الاخ حمزة للقضاء على الكوبي كولي واش رايك
 
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