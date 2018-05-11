مكتب المشرفين الخاص بالمسابقة اليومية

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع المخفي
يجمع المشرفين على هذا الركن للتشاور والتحاور حول النشاطات ومتابعة المسابقات وتسيير هذا الركن في شهر رمضان الفضيل
اللهم بلغنا رمضان
المسابقة اليومية التي تقام من وقت العصر الى المغرب
هذا الموضوع المخفي
يجمع المشرفين على هذا الركن للتشاور والتحاور حول النشاطات ومتابعة المسابقات وتسيير هذا الركن في شهر رمضان الفضيل
اللهم بلغنا رمضان
المسابقة اليومية التي تقام من وقت العصر الى المغرب