مكتب المشرفين الخاص بالمسابقة اليومية

يرجى التقيد بالتالي:

- فتح المسابقة قبل موعدها بحوالي 30دقيقة او 20دقيقة. بعدها تطلبو تسجيل الحضور للاعضاء المتواجدين فيها. و نطلب منهم ينشروها في الفايسبوك و الواتساب و كل حساباتهم.

- عندما تبدأ المسابقة يجرب الاخ المنشط الابتعاد عن الدردشة مع المشاركين لتفادي الدردشة و تشويش المسابقة.

- عندما يبقى حوالي 5 اسئلة يعلن المنشط انه متبقي 5 اسئلة فقط. و عندما يبقى اخر سؤال ايضا يعلن عن هذا.

- في نهاية المسابقة يقوم المنشط بغلق المسابقة و بعدها يحسب النقاط و يضع المشاركة الختامية للمسابقة و يكون فيها. شكر للمشاركين جميعا و الاعلان عن اسم الفائز الاول في المسابقة و وضع عدد نقاطا التي فاز بها