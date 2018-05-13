الوكيل الرسمي كلفينيتور وسط البلد 0235699066 & خدمة فريزر كلفينيتور & 01112124913 صيانة كلفينيتور kelvinator

​

اكبر مركز صيانة كلفينيتور01223179993 || 01023140280 || 0235710008 || 01095999314 || 01092279973||01210999852 || 01096922100 || 01010916814||01220261030||01207619993||0235682820||01060037840||012833773530235699066 || 01154008110 ||0235700997 || 0235700994 || 01129347771 || 01112124913 ||نبذه عن تاريخ الشركةرائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( ثلاجات نوفرست كلفينيتور _ غسالات فول اتومتيك كلفينيتور_غسالات اطباق كلفينيتور_ تكيفات كلفينيتور _ ايس ميكر كلفينيتور _ ديب فريزر نوفرست كلفينيتور_دراير _كلفينيتور نشافة_ غسالات هيفى ديوتى كلفينيتور_ غسالات باب امامى كلفينيتور_لاندرى كلفينيتور _ مجفف كلفينيتورقطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزليةتوكيل كلفينيتور ، وكيل كلفينيتور ، صيانة كلفينيتور ، ثلاجات كلفينيتور ، غسالات اطباق كلفينيتور ، ديب فريزر كلفينيتور ، اصلاح كلفينيتور ، خدمة كلفينيتور ، مركز صيانة كلفينيتور ، لاندرى كلفينيتور ، ايس ميكر كلفينيتور كلفينيتور ،دراير كلفينيتور ، kelvinator ,ثلاجة كلفينيتور , غسالة كلفينيتور , غساله كلفينيتور , ثلاجه كلفينيتور , تلاجات كلفينيتور , تلاجة كلفينيتور ,المركز الاول فى مصر لصيانه كلفينيتور ,الوكيل الرسمى لصيانة كلفينيتور , الاصلاح الفورى الاجهزة كلفينيتور ,وكلاء كلفينيتور ( مصر )1. قطع غيار اصلية بالضمان2. ضمان عام كامل على الجهاز بالكامل3. متابعه كل ثلاثة شهور بدون اتصال من العميل ( هذه مهمه الكول سنتر)4. سيارات مجهزه بجميع قطع الغيار للاجهزة المنزلية ..للاصلاح الجهاز بالمنزل ...رغم صعوبة العطل...متخصصون ...واثقون من قدرتهم5. كمبيوتر كشف على الاجهزة لتحديد الاعطال6. بند تجيد الجهاز بالكامل شكلا وموضوعا7. خبراء فى تعديل دواير الغسالات والثلاجات8. فنيين ومهندسين مدربين على اصلاح جميع اعطال الاجهزه المنزلية9. اسعارنا لاتقارن بأى شركه اخرى10. ضمانا حقيقى وفعال وسارى حتى اخر يوم11. تمتاز الشركة بحفظ بيانات العملاء لمدة 10سنوات12. كول سنتر . يلبى طلبات العملاء ويستقبل بلاغات الاعطال من العملاءوكيل كلفينيتور القاهرة , وكيل كلفينيتور الساحل الشمالى , وكيل كلفينيتور برج العرب , وكيل كلفينيتور العجمى , وكيل كلفينيتور سموحه , وكيل كلفينيتور رشدى , وكيل كلفينيتور المندرة , وكيل كلفينيتور المنتزة , وكيل كلفينيتور العصافرة , وكيل كلفينيتور سيدى جابر , وكيل كلفينيتور لوران , وكيل كلفينيتور سابا باشا , وكيل كلفينيتور كينج ماريوط , وكيل كلفينيتور السيوف , وكيل كلفينيتور ميامى , وكيل كلفينيتور كامب شيزار , وكيل كلفينيتور المنصورة , وكيل كلفينيتور ابو هيف , وكيل كلفينيتور الرمل , وكيل كلفينيتور الدخيلة , وكيل كلفينيتور برج العرب , وكيل كلفينيتور ابوتلات , وكيل كلفينيتور البيطاش , وكيل كلفينيتور راس التين , وكيل بحرى ,وكيل كلفينيتور الابراهيمية,وكيل كلفينيتور سان ستيافنو,وكيل كلفينيتور ابوقير, وكيل كلفينيتور الشاطبى,وكيل كلفينيتور محطة الرمل , وكيل كلفينيتور المنشية, وكيل كلفينيتور القاهرة ,وكيل كلفينيتور القاهره , وكيل كلفينيتور القاهرة ,وكيل كلفينيتور القاهره ,وكيل كلفينيتور القاهرة ,وكيل كلفينيتور القاهره, وكيل كلفينيتور القاهرة ,وكيل كلفينيتور القاهره, وكيل كلفينيتور القاهرة ,وكيل كلفينيتور القاهره, وكيل كلفينيتور القاهرة ,وكيل كلفينيتور القاهره ,وكيل كلفينيتور القاهرة ,وكيل كلفينيتور القاهره, وكيل كلفينيتور القاهرة ,وكيل كلفينيتور القاهره وكيل كلفينيتور القاهرة ,وكيل كلفينيتور القاهره,وكيل كلفينيتور المعمورةصيانة جميع الاجهزة المنزلية الكهربائية ذات الماركات المحلية والعالمية. نقوم بعمل كافة اعمال الصيانة الفورية المنزلية الشاملة المتجددة دائما . تتم الصيانة من خلال نخبة مختارة من الفنيين المتخصصين المدربين علي اعلي مستوي ضمان شامل علي الجهاز بالكامل. خدماتنا متميزة نهدف منها لاشباع رغبات العميل. نتلقي بلاغات الاعطال طوال ايام الاسبوع علي الارقام التالية :بمناسبة حلول فصل الصيف " كل عام و عملائنا الكرام بخير " عرض خاص " خصم (( 10% )) علي اجمالي الفاتورة وذلك لفترةلأجهزة التكييف الخاصة بك .. نقوم بعمل الصيانة لجميع انواع اجهزة التكييف ذات الماركات المختلفةتوكيل كلفينيتور ، وكيل كلفينيتور ، صيانة كلفينيتور ، ثلاجات كلفينيتور ، غسالات اطباق كلفينيتور ، ديب فريزر كلفينيتور ، اصلاح كلفينيتور ، خدمة كلفينيتور ، مركز صيانة كلفينيتور ، لاندرى كلفينيتور ، ايس ميكر ،دراير كلفينيتور ،سياسة ونظام الشركة: ( ضمان عاما كامل )يتم الكشف على الجهاز وتحديد العطل المبدئى او العطل النهائى عند العميلويتم الاصلاح حسب حاله الجهاز مع اخذ الضمان الشاملالكشف والانتقالات ( 40 ) فى حاله عدم الاصلاح او تأجيل الاصلاح ساريه حتى 30يومولو تم سحب الجهاز الى الشركة ..للاصلاحه وارجاعه الى العميل فى خلال 72ساعهجوده فائقه فى الاصلاح وتحديد الاعطال والمسبب للاعطال وبتر العطل نهائيافريق عمل متكامل ومجهز ومدرب للاصلاح الجهاز بالمنزلخبراء فى مجال الصيانة لمدة اكثر من 50 عاما ( الاصلاح الفورى بالمنزل )kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator ، ،تكنولوجيا حديثه..ومعدات حديثة للاصلاح الفورى توكيل كلفينيتور، وكيل كلفينيتور ، صيانة كلفينيتور ثلاجات كلفينيتور ، غسالات اطباق كلفينيتور ، ديب فريزر كلفينيتور ، اصلاح كلفينيتور ، خدمة كلفينيتور ، مركز صيانة كلفينيتور ، لاندرى كلفينيتور ، ايس ميكر كلفينيتور ،دراير كلفينيتور ،توكيل كلفينيتور ، وكيل كلفينيتور ، صيانة كلفينيتور ، ثلاجات كلفينيتور ، غسالات اطباق كلفينيتور ، ديب فريزر كلفينيتور ، اصلاح كلفينيتور ، خدمة كلفينيتور ، مركز صيانة كلفينيتور ، لاندرى كلفينيتور ، ايس ميكر كلفينيتور ،دراير كلفينيتور ، توكيل كلفينيتور وكيل كلفينيتور ، صيانة كلفينيتور ، ثلاجات كلفينيتور ، غسالات اطباق كلفينيتور ، ديب فريزر كلفينيتور ، اصلاح كلفينيتور ، خدمة كلفينيتور ، مركز صيانة كلفينيتور ، لاندرى كلفينيتور ايس ميكر كلفينيتور ،دراير كلفينيتور ، الخط الساخن كلفينيتور 01223719993 ,رقم خدمة عملاء كلفينيتور 0235700994,وكلاء كلفينيتور بمصر 01129347771 , ارقام تليفون صيانة كلفينيتور 0235710008 ,مركز صيانة كلفينيتور 01095999314,الرقم الموحد لصيانة كلفينيتور 01154008110,رقم وكلاء كلفينيتور بالقاهرة 01023140280,اصلاح كلفينيتور محافظة القاهرة ( 01010916814 )، kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator kelvinator ، توكيل كلفينيتور ، وكيل كلفينيتور ، صيانة كلفينيتور ، ثلاجات كلفينيتور ، غسالات اطباق كلفينيتور ، ديب فريزر كلفينيتور ، اصلاح كلفينيتور ، خدمة كلفينيتور ، مركز صيانة كلفينيتور ، لاندرى كلفينيتور ، ايس ميكر كلفينيتور ،دراير كلفينيتور ، kelvinator ، kelvinator ، kelvinator ، kelvinator ، kelvinator ، kelvinatorشغلنا الشاغل راحه عملائنا الكرام ..ولكم منا الشكر على ثقكتكم فينا المدير المسئولفرع صيانة توكيل كلفينيتور سموحة 01023140280 توكيل كلفينيتورفرع صيانة توكيل كلفينيتور ميامى 01129347771 توكيل كلفينيتورفرع صيانة توكيل كلفينيتور العجمى 01220261030 توكيل كلفينيتورفرع صيانة توكيل كلفينيتور المنتزة 01093055835 توكيل كلفينيتور فرع توكيل كلفينيتور ( خدمة عملاء )ثلاجات كلفينيتور ، غسالات اطباق كلفينيتور ، ديب فريزر كلفينيتور ، اصلاح كلفينيتور ، خدمة كلفينيتور ، مركز صيانة كلفينيتور ، لاندرى كلفينيتور ، ايس ميكر كلفينيتور ،دراير كلفينيتور ،ثلاجات كلفينيتور ، غسالات اطباق كلفينيتور ، ديب فريزر كلفينيتور ، اصلاح كلفينيتور ، خدمة كلفينيتور مركز صيانة كلفينيتور ، لاندرى كلفينيتور ، ايس ميكر كلفينيتور ،دراير كلفينيتور ، ثلاجات كلفينيتور ، غسالات اطباق كلفينيتور ، ديب فريزر كلفينيتور ، اصلاح كلفينيتور ، خدمة كلفينيتور ، مركز صيانة كلفينيتور ، لاندرى كلفينيتور ايس ميكر كلفينيتور ،دراير كلفينيتور صيانة كلفينيتور القاهرة , صيانة كلفينيتور الساحل الشمالى , صيانة كلفينيتور برج العرب , صيانة كلفينيتور العجمى , صيانة كلفينيتور سموحه , صيانة كلفينيتور رشدى , صيانة كلفينيتور المندرة , صيانة كلفينيتور المنتزة , صيانة كلفينيتور العصافرة , صيانة كلفينيتور سيدى جابر , صيانة كلفينيتور لوران , صيانة كلفينيتور سابا باشا , صيانة كلفينيتور كينج ماريوط , صيانة كلفينيتور السيوف , صيانة كلفينيتور ميامى , صيانة كلفينيتور كامب شيزار , صيانة كلفينيتور المنصورة , صيانة كلفينيتور ابو هيف , صيانة كلفينيتور الرمل , صيانة كلفينيتور الدخيلة , صيانة كلفينيتور برج العرب , صيانة كلفينيتور ابوتلات , صيانة كلفينيتور البيطاش , صيانة كلفينيتور راس التين , صيانة بحرى ,صيانة كلفينيتور الابراهيمية,صيانة كلفينيتور سان ستيافنو,صيانة كلفينيتور ابوقير, صيانة كلفينيتور الشاطبى,صيانة كلفينيتور محطة الرمل , صيانة كلفينيتور المنشية, صيانة كلفينيتور القاهرة ,صيانة كلفينيتور القاهره , صيانة كلفينيتور القاهرة ,صيانة كلفينيتور القاهره ,صيانة كلفينيتور القاهرة ,صيانة كلفينيتور القاهره, صيانة كلفينيتور القاهرة ,صيانة كلفينيتور القاهره, صيانة كلفينيتور القاهرة ,صيانة كلفينيتور القاهره, صيانة كلفينيتور القاهرة ,صيانة كلفينيتور القاهره ,صيانة كلفينيتور القاهرة ,صيانة كلفينيتور القاهره, صيانة كلفينيتور القاهرة ,صيانة كلفينيتور القاهره صيانة كلفينيتور القاهرة ,صيانة كلفينيتور القاهره,0235710008مع تحيات ادارة الشركة