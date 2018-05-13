الوكيل الرسمي سيمج الساحل الشمالي 01207619993 @ خدمة فريزر سيمج @ 01096922100 صيانة سيمج smeg

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اكبر مركز صيانة سميج01223179993 || 01023140280 || 0235710008 || 01095999314 || 01092279973||01210999852 || 01096922100 || 01010916814||01220261030||01207619993||0235682820||01060037840||012833773530235699066 || 01154008110 ||0235700997 || 0235700994 || 01129347771 || 01112124913 ||نبذه عن تاريخ الشركةرائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( ثلاجات نوفرست سميج _ غسالات فول اتومتيك سميج_غسالات اطباق سميج_ تكيفات سميج _ ايس ميكر سميج _ ديب فريزر نوفرست سميج_دراير _سميج نشافة_ غسالات هيفى ديوتى سميج_ غسالات باب امامى سميج_لاندرى سميج _ مجفف سميجقطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزليةتوكيل سميج ، وكيل سميج ، صيانة سميج ، ثلاجات سميج ، غسالات اطباق سميج ، ديب فريزر سميج ، اصلاح سميج ، خدمة سميج ، مركز صيانة سميج ، لاندرى سميج ، ايس ميكر سميج سميج ،دراير سميج ، smeg ,ثلاجة سميج , غسالة سميج , غساله سميج , ثلاجه سميج , تلاجات سميج , تلاجة سميج ,المركز الاول فى مصر لصيانه سميج ,الوكيل الرسمى لصيانة سميج , الاصلاح الفورى الاجهزة سميج ,وكلاء سميج ( مصر )1. قطع 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