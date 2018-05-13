الوكيل الرسمي فريزر طومسون العباسية 01154008110 * خدمة فريزر طومسون * 0235682820 صيانة طومسون Thomson

​

اكبر مركز صيانة طومسون01223179993 || 01023140280 || 0235710008 || 01095999314 || 01092279973||01210999852 || 01096922100 || 01010916814||01220261030||01207619993||0235682820||01060037840||012833773530235699066 || 01154008110 ||0235700997 || 0235700994 || 01129347771 || 01112124913 ||نبذه عن تاريخ الشركةرائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( ثلاجات نوفرست طومسون _ غسالات فول اتومتيك طومسون_غسالات اطباق طومسون_ تكيفات طومسون _ ايس ميكر طومسون _ ديب فريزر نوفرست طومسون_دراير _طومسون نشافة_ غسالات هيفى ديوتى طومسون_ غسالات باب امامى طومسون_لاندرى طومسون _ مجفف طومسونقطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزليةتوكيل طومسون ، وكيل طومسون ، صيانة طومسون ، ثلاجات طومسون ، غسالات اطباق طومسون ، ديب فريزر طومسون ، اصلاح طومسون ، خدمة طومسون ، مركز صيانة طومسون ، لاندرى طومسون ، ايس ميكر طومسون طومسون ،دراير طومسون ، thomson ,ثلاجة طومسون , غسالة طومسون , غساله طومسون , ثلاجه طومسون , تلاجات طومسون , تلاجة طومسون ,المركز الاول فى مصر لصيانه طومسون ,الوكيل الرسمى لصيانة طومسون , الاصلاح الفورى الاجهزة طومسون ,وكلاء طومسون ( مصر )1. قطع غيار اصلية بالضمان2. ضمان عام كامل على الجهاز بالكامل3. متابعه كل ثلاثة شهور بدون اتصال من العميل ( هذه مهمه الكول سنتر)4. سيارات مجهزه بجميع قطع الغيار للاجهزة المنزلية ..للاصلاح الجهاز بالمنزل ...رغم صعوبة العطل...متخصصون ...واثقون من قدرتهم5. كمبيوتر كشف على الاجهزة لتحديد الاعطال6. بند تجيد الجهاز بالكامل شكلا وموضوعا7. خبراء فى تعديل دواير الغسالات والثلاجات8. فنيين ومهندسين مدربين على اصلاح جميع اعطال الاجهزه المنزلية9. اسعارنا لاتقارن بأى شركه اخرى10. ضمانا حقيقى وفعال وسارى حتى اخر يوم11. تمتاز الشركة بحفظ بيانات العملاء لمدة 10سنوات12. كول سنتر . يلبى طلبات العملاء ويستقبل بلاغات الاعطال من العملاءوكيل طومسون القاهرة , وكيل طومسون الساحل الشمالى , وكيل طومسون برج العرب , وكيل طومسون العجمى , وكيل طومسون سموحه , وكيل طومسون رشدى , وكيل طومسون المندرة , وكيل طومسون المنتزة , وكيل طومسون العصافرة , وكيل طومسون سيدى جابر , وكيل طومسون لوران , وكيل طومسون سابا باشا , وكيل طومسون كينج ماريوط , وكيل طومسون السيوف , وكيل طومسون ميامى , وكيل طومسون كامب شيزار , وكيل طومسون المنصورة , وكيل طومسون ابو هيف , وكيل طومسون الرمل , وكيل طومسون الدخيلة , وكيل طومسون برج العرب , وكيل طومسون ابوتلات , وكيل طومسون البيطاش , وكيل طومسون راس التين , وكيل بحرى ,وكيل طومسون الابراهيمية,وكيل طومسون سان ستيافنو,وكيل طومسون ابوقير, وكيل طومسون الشاطبى,وكيل طومسون محطة الرمل , وكيل طومسون المنشية, وكيل طومسون القاهرة ,وكيل طومسون القاهره , وكيل طومسون القاهرة ,وكيل طومسون القاهره ,وكيل طومسون القاهرة ,وكيل طومسون القاهره, وكيل طومسون القاهرة ,وكيل طومسون القاهره, وكيل طومسون القاهرة ,وكيل طومسون القاهره, وكيل طومسون القاهرة ,وكيل طومسون القاهره ,وكيل طومسون القاهرة ,وكيل طومسون القاهره, وكيل طومسون القاهرة ,وكيل طومسون القاهره وكيل طومسون القاهرة ,وكيل طومسون القاهره,وكيل طومسون المعمورةصيانة جميع الاجهزة المنزلية الكهربائية ذات الماركات المحلية والعالمية. نقوم بعمل كافة اعمال الصيانة الفورية المنزلية الشاملة المتجددة دائما . تتم الصيانة من خلال نخبة مختارة من الفنيين المتخصصين المدربين علي اعلي مستوي ضمان شامل علي الجهاز بالكامل. خدماتنا متميزة نهدف منها لاشباع رغبات العميل. نتلقي بلاغات الاعطال طوال ايام الاسبوع علي الارقام التالية :بمناسبة حلول فصل الصيف " كل عام و عملائنا الكرام بخير " عرض خاص " خصم (( 10% )) علي اجمالي الفاتورة وذلك لفترةلأجهزة التكييف الخاصة بك .. نقوم بعمل الصيانة لجميع انواع اجهزة التكييف ذات الماركات المختلفةتوكيل طومسون ، وكيل طومسون ، صيانة طومسون ، ثلاجات طومسون ، غسالات اطباق طومسون ، ديب فريزر طومسون ، اصلاح طومسون ، خدمة طومسون ، مركز صيانة طومسون ، لاندرى طومسون ، ايس ميكر ،دراير طومسون ،سياسة ونظام الشركة: ( ضمان عاما كامل )يتم الكشف على الجهاز وتحديد العطل المبدئى او العطل النهائى عند العميلويتم الاصلاح حسب حاله الجهاز مع اخذ الضمان الشاملالكشف والانتقالات ( 40 ) فى حاله عدم الاصلاح او تأجيل الاصلاح ساريه حتى 30يومولو تم سحب الجهاز الى الشركة ..للاصلاحه وارجاعه الى العميل فى خلال 72ساعهجوده فائقه فى الاصلاح وتحديد الاعطال والمسبب للاعطال وبتر العطل نهائيافريق عمل متكامل ومجهز ومدرب للاصلاح الجهاز بالمنزلخبراء فى مجال الصيانة لمدة اكثر من 50 عاما ( الاصلاح الفورى بالمنزل )thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson ، ،تكنولوجيا حديثه..ومعدات حديثة للاصلاح الفورى توكيل طومسون، وكيل طومسون ، صيانة طومسون ثلاجات طومسون ، غسالات اطباق طومسون ، ديب فريزر طومسون ، اصلاح طومسون ، خدمة طومسون ، مركز صيانة طومسون ، لاندرى طومسون ، ايس ميكر طومسون ،دراير طومسون ،توكيل طومسون ، وكيل طومسون ، صيانة طومسون ، ثلاجات طومسون ، غسالات اطباق طومسون ، ديب فريزر طومسون ، اصلاح طومسون ، خدمة طومسون ، مركز صيانة طومسون ، لاندرى طومسون ، ايس ميكر طومسون ،دراير طومسون ، توكيل طومسون وكيل طومسون ، صيانة طومسون ، ثلاجات طومسون ، غسالات اطباق طومسون ، ديب فريزر طومسون ، اصلاح طومسون ، خدمة طومسون ، مركز صيانة طومسون ، لاندرى طومسون ايس ميكر طومسون ،دراير طومسون ، الخط الساخن طومسون 01223719993 ,رقم خدمة عملاء طومسون 0235700994,وكلاء طومسون بمصر 01129347771 , ارقام تليفون صيانة طومسون 0235710008 ,مركز صيانة طومسون 01095999314,الرقم الموحد لصيانة طومسون 01154008110,رقم وكلاء طومسون بالقاهرة 01023140280,اصلاح طومسون محافظة القاهرة ( 01010916814 )، thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson thomson ، توكيل طومسون ، وكيل طومسون ، صيانة طومسون ، ثلاجات طومسون ، غسالات اطباق طومسون ، ديب فريزر طومسون ، اصلاح طومسون ، خدمة طومسون ، مركز صيانة طومسون ، لاندرى طومسون ، ايس ميكر طومسون ،دراير طومسون ، thomson ، thomson ، thomson ، thomson ، thomson ، thomsonشغلنا الشاغل راحه عملائنا الكرام ..ولكم منا الشكر على ثقكتكم فينا المدير المسئولفرع صيانة توكيل طومسون سموحة 01023140280 توكيل طومسونفرع صيانة توكيل طومسون ميامى 01129347771 توكيل طومسونفرع صيانة توكيل طومسون العجمى 01220261030 توكيل طومسونفرع صيانة توكيل طومسون المنتزة 01093055835 توكيل طومسون فرع توكيل طومسون ( خدمة عملاء )ثلاجات طومسون ، غسالات اطباق طومسون ، ديب فريزر طومسون ، اصلاح طومسون ، خدمة طومسون ، مركز صيانة طومسون ، لاندرى طومسون ، ايس ميكر طومسون ،دراير طومسون ،ثلاجات طومسون ، غسالات اطباق طومسون ، ديب فريزر طومسون ، اصلاح طومسون ، خدمة طومسون مركز صيانة طومسون ، لاندرى طومسون ، ايس ميكر طومسون ،دراير طومسون ، ثلاجات طومسون ، غسالات اطباق طومسون ، ديب فريزر طومسون ، اصلاح طومسون ، خدمة طومسون ، مركز صيانة طومسون ، لاندرى طومسون ايس ميكر طومسون ،دراير طومسون صيانة طومسون القاهرة , صيانة طومسون الساحل الشمالى , صيانة طومسون برج العرب , صيانة طومسون العجمى , صيانة طومسون سموحه , صيانة طومسون رشدى , صيانة طومسون المندرة , صيانة طومسون المنتزة , صيانة طومسون العصافرة , صيانة طومسون سيدى جابر , صيانة طومسون لوران , صيانة طومسون سابا باشا , صيانة طومسون كينج ماريوط , صيانة طومسون السيوف , صيانة طومسون ميامى , صيانة طومسون كامب شيزار , صيانة طومسون المنصورة , صيانة طومسون ابو هيف , صيانة طومسون الرمل , صيانة طومسون الدخيلة , صيانة طومسون برج العرب , صيانة طومسون ابوتلات , صيانة طومسون البيطاش , صيانة طومسون راس التين , صيانة بحرى ,صيانة طومسون الابراهيمية,صيانة طومسون سان ستيافنو,صيانة طومسون ابوقير, صيانة طومسون الشاطبى,صيانة طومسون محطة الرمل , صيانة طومسون المنشية, صيانة طومسون القاهرة ,صيانة طومسون القاهره , صيانة طومسون القاهرة ,صيانة طومسون القاهره ,صيانة طومسون القاهرة ,صيانة طومسون القاهره, صيانة طومسون القاهرة ,صيانة طومسون القاهره, صيانة طومسون القاهرة ,صيانة طومسون القاهره, صيانة طومسون القاهرة ,صيانة طومسون القاهره ,صيانة طومسون القاهرة ,صيانة طومسون القاهره, صيانة طومسون القاهرة ,صيانة طومسون القاهره صيانة طومسون القاهرة ,صيانة طومسون القاهره,0235710008مع تحيات ادارة الشركة