السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد في انتظار الاعتماد عن قريب إن شاء الله

متوفر مبلغ 23 أورو نتلر NETELLER للبيع مقابل 5000 دج

سعر الأورو = 217.4دج (ثابت)



أقل مبلغ للحجز = 23 أورو يباع المبلغ كاملا CCP



العمولة على الشاري

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد أو بعد وصول رسالة تأكد الارسال.

يتم تبادل المعلومات الخاصة بحسابات الدفع عبر الخاص لو سمحتم وهذا بعد تأكيد الحجز.

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المصدر تجارة عملات

أخيرا وليس آخرا في انتظار الاعتماد عن قريب إن شاء الله سيتم نشر عروض أخرى إن شاء الله و بأسعار مناسبة فترقبونا بتوفيق الله و لطلبات خاصة أترك رد على الموضوع ولا تنسوا قول الحق سبحانه: " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "(قّ:18)

و صلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين و السلام عليكم و رحمة الله.

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