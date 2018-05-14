الرقم الارضى شارب فى العجوزة 0235682820 ضمان شارب sharp

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شارب , رقم خدمة عملاء شارب : 0235710008

01129347771 || 01093055835 || 0235700994 || 0235699066 || 01060037840 || 01154008110 || 0235710008 || 01210999852 ||0235700997 || 01112124913 || 01096922100 || 01207619993 ||

ارقام تليفون شارب 01023140280 , وكلاء خدمة شارب 01283377353

الخط الساخن شارب 0235699066 , توكيل صيانة شارب 01095999314

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وخدمةالمحافظات لوجه بحرى (فقط).

السادةالكرام عملاء شركة شارب : Sharp

تعلن الشركة عن عروض لصيانة اجهزة شارب Sharp للحصول على ضمان شامل لأجهزة شارب Sharp وقطع غيار شارب Sharp بالأضافة الى المتابعة المستمرة من فريق عمل شارب. Sharp

ومعناالدعم الفنى من العميل الى شارب Sharp مباشرةًمن السبت الى الخميس.

لقبولطلبات صيانة شارب ، Sharp وتركيب كافة اجهزة شارب Sharp،والتمتع بميزات القسم الخاص بالتجديد الشامل.

يرجىالاتصال على

01060037840

01129347771

01220261030

01093055835



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