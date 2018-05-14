الرقم الارضى ( ويرلبول فى الهرم 0235699066 ) ضمان ويرلبول whirlpool

الآن توكيل ويرلبول

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ويرلبول , رقم خدمة عملاء ويرلبول : 0235710008

01129347771 || 01093055835 || 0235700994 || 0235699066 || 01060037840 || 01154008110 || 0235710008 || 01210999852 ||0235700997 || 01112124913 || 01096922100 || 01207619993 ||

ارقام تليفون ويرلبول 01023140280 , وكلاء خدمة ويرلبول 01283377353

الخط الساخن ويرلبول 0235699066 , توكيل صيانة ويرلبول 01095999314

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Whirlpoolالقاهرة: القاهرة الجديدة،حلوان ،السيدةزينب،مصر الجديدة،مدينة نصر،عين شمس،الزيتون،المطرية،العباسية،شبرا،مصر القديمة،

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وخدمةالمحافظات لوجه بحرى (فقط).

السادةالكرام عملاء شركة ويرلبول : Whirlpool

تعلن الشركة عن عروض لصيانة اجهزة ويرلبول Whirlpool للحصول على ضمان شامل لأجهزة ويرلبول Whirlpool وقطع غيار ويرلبول Whirlpool بالأضافة الى المتابعة المستمرة من فريق عمل ويرلبول. Whirlpool

ومعناالدعم الفنى من العميل الى ويرلبول Whirlpool مباشرةًمن السبت الى الخميس.

لقبولطلبات صيانة ويرلبول ، Whirlpool وتركيب كافة اجهزة ويرلبول Whirlpool،والتمتع بميزات القسم الخاص بالتجديد الشامل.

يرجىالاتصال على

01060037840

01129347771

01220261030

01093055835



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