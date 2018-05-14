الرقم الارضى وستنجهاوس الشيخ زايد 0235699066 ضمان وستنجهاوس westinghouse

الآن توكيل وستنجهاوس

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وستنجهاوس , رقم خدمة عملاء وستنجهاوس : 0235710008

01129347771 || 01093055835 || 0235700994 || 0235699066 || 01060037840 || 01154008110 || 0235710008 || 01210999852 ||0235700997 || 01112124913 || 01096922100 || 01207619993 ||

ارقام تليفون وستنجهاوس 01023140280 , وكلاء خدمة وستنجهاوس 01283377353

الخط الساخن وستنجهاوس 0235699066 , توكيل صيانة وستنجهاوس 01095999314

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01220261030

01093055835

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وخدمةالمحافظات لوجه بحرى (فقط).

السادةالكرام عملاء شركة وستنجهاوس : Westinghouse

تعلن الشركة عن عروض لصيانة اجهزة وستنجهاوس Westinghouse للحصول على ضمان شامل لأجهزة وستنجهاوس Westinghouse وقطع غيار وستنجهاوس Westinghouse بالأضافة الى المتابعة المستمرة من فريق عمل وستنجهاوس. Westinghouse

ومعناالدعم الفنى من العميل الى وستنجهاوس Westinghouse مباشرةًمن السبت الى الخميس.

لقبولطلبات صيانة وستنجهاوس ، Westinghouse وتركيب كافة اجهزة وستنجهاوس Westinghouse،والتمتع بميزات القسم الخاص بالتجديد الشامل.

يرجىالاتصال على

01060037840

01129347771

01220261030

01093055835



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