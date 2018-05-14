الرقم الارضى ال جى عين شمس 0235699066 ضمان ال جى l g

الآن توكيل ال جى

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البحيرة_الدقهلية _دمنهور _الشرقية_دمياط_كفر الشيخ

ال جى , رقم خدمة عملاء ال جى : 0235710008

01129347771 || 01093055835 || 0235700994 || 0235699066 || 01060037840 || 01154008110 || 0235710008 || 01210999852 ||0235700997 || 01112124913 || 01096922100 || 01207619993 ||

ارقام تليفون ال جى 01023140280 , وكلاء خدمة ال جى 01283377353

الخط الساخن ال جى 0235699066 , توكيل صيانة ال جى 01095999314

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الخط الساخن:”

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01093055835



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الاسكندريه

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01129347771

01220261030

01093055835

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وخدمةالمحافظات لوجه بحرى (فقط).

السادةالكرام عملاء شركة ال جى : Lg

تعلن الشركة عن عروض لصيانة اجهزة ال جى Lg للحصول على ضمان شامل لأجهزة ال جى Lg وقطع غيار ال جى Lg بالأضافة الى المتابعة المستمرة من فريق عمل ال جى. Lg

ومعناالدعم الفنى من العميل الى ال جى Lg مباشرةًمن السبت الى الخميس.

لقبولطلبات صيانة ال جى ، Lg وتركيب كافة اجهزة ال جى Lg،والتمتع بميزات القسم الخاص بالتجديد الشامل.

يرجىالاتصال على

01060037840

01129347771

01220261030

01093055835



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