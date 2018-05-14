الإفتاء يجيبك على أي سؤال
الإفتاء يجيبك على أسئلتك
قامت الرئاسة العامة للإفتاء بالسعودية
بافتتاح موقع رسمي للإفتاء
هذا هو العلم ، يا أهل الايمان
www.alifta.net
ستعرف فتواك وانت في مكانك ،
وتطلع على العلم بلا كلفة
"ساهم في نشره و تعميمه
فالكثير بحاجة للفتاوى الصحيحة لكبار العلماء"
الإفتاء يجيبك على أسئلتك
قامت الرئاسة العامة للإفتاء بالسعودية
بافتتاح موقع رسمي للإفتاء
هذا هو العلم ، يا أهل الايمان
www.alifta.net
ستعرف فتواك وانت في مكانك ،
وتطلع على العلم بلا كلفة
"ساهم في نشره و تعميمه
فالكثير بحاجة للفتاوى الصحيحة لكبار العلماء"