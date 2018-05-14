الإفتاء يجيبك على أي سؤال

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
14 جانفي 2015
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الإفتاء يجيبك على أي سؤال


الإفتاء يجيبك على أسئلتك


قامت الرئاسة العامة للإفتاء بالسعودية
بافتتاح موقع رسمي للإفتاء

هذا هو العلم ، يا أهل الايمان
www.alifta.net

ستعرف فتواك وانت في مكانك ،
وتطلع على العلم بلا كلفة
"ساهم في نشره و تعميمه

فالكثير بحاجة للفتاوى الصحيحة لكبار العلماء"
 
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