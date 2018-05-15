اكبر شركة صيانة ادميرال ( 01093055835 ) غسالة ادميرال (0235682820) توكيل ادميرال الضاهر

ماركة ادميرال

وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة ادميرال الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال ادميرال||

// 0235710008 // 0235699066 // 0235682820 // 0235700994 / 0235700997 || 01210999852 / 01220261030 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01220261030 / 01154008110 / 01129347771 / 01223179993 / 01220261030 / 01010916814 / 01207619993 / 01112124913 | المحمول :| 01154008110 | 01210999852

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مركز صيانة ادميرال يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة ادميرال الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح ادميرال الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

مجموعة شركات ادميرال احدى الشركات الرائدة فى مجال( صيانة ثلاجات ادميرال & صيانة ديب فريزر ادميرال & صيانة ديب فريزر ادميرال &ثلاجات ادميرال &صيانة ثلاجات ادميرال &صيانة ثلاجات ادميرال ، صيانة ثلاجات ادميرال )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات مركز ادميرال admiral, agent توكيل ادميرال

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مع تحيات ادارة توكيل صيانة ادميرال

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