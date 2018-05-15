اكبر شركة صيانة فيلكو ( 01154008110 ) ثلاجات فيلكو (0235682820) توكيل فيلكو الكوربه

ماركة فيلكو

وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة فيلكو الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال فيلكو||

// 0235710008 // 0235699066 // 0235682820 // 0235700994 / 0235700997 || 01060037840 / 01093055835 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01095999314 / 01023140280 / 01129347771 / 01223179993 / 01220261030 / 01010916814 / 01207619993 / 01096922100 | المحمول :| 01092279973 | 01210999852

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مركز صيانة فيلكو يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة فيلكو الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح فيلكو الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

مجموعة شركات فيلكو احدى الشركات الرائدة فى مجال( صيانة ثلاجات فيلكو& صيانة ديب فريزر فيلكو& صيانة ديب فريزر فيلكو&ثلاجات فيلكو&صيانة ثلاجات فيلكو&صيانة ثلاجات فيلكو ، صيانة ثلاجات فيلكو )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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