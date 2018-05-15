اكبر شركة صيانة سيمنس ( 01283377353) غسالة ملابس سيمنس (0235710008 ) توكيل سيمنس الضاهر

ماركة سيمنس



وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة سيمنس الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال سيمنس||

// 0235710008 // 0235699066 // 0235682820 // 0235700994 / 0235700997 || 01060037840 / 01093055835 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01095999314 / 01023140280 / 01129347771 / 01223179993 / 01220261030 / 01010916814 / 01207619993 / 01096922100 | المحمول :| 01092279973 | 01210999852

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siemens , ديب فريزر

siemens , ديب فريزر

siemens , ثلاجات



مركز صيانة سيمنس يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة سيمنس الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح سيمنس الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

مجموعة شركات سيمنس احدى الشركات الرائدة فى مجال( صيانة ثلاجات سيمنس& صيانة ديب فريزر سيمنس& صيانة ديب فريزر سيمنس&ثلاجات سيمنس&صيانة ثلاجات سيمنس&صيانة ثلاجات سيمنس ، صيانة ثلاجات سيمنس )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات مركز سيمنسSiemens , agent توكيل سيمنس

اسرع تحقيق الصيانة الجيدة سيمنس&افضل ارشادات صيانة سيمنس&نقوم بتقديم خدمة الصيانة الفورية سيمنس&الجودة هى العنصر الاساسى فى صيانة سيمنس الجيزة &

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تتعهد مجموعة شركات( صيانة سيمنس ) بتقديم اجود خدمة وتقديم اعلى مستوى من التدريب

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حيث اننا المركز الوحيد فى مصر{ صيانة سيمنس {

مع تحيات ادارة توكيل صيانة سيمنس

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