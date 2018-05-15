طلبات تنشيط المسابقة الرمضانية اليومية

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
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الإقامة
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لكل من يريد وله رغبة في تنشيط المسابقة اليومية في شهر رمضان

*يضع طلبه هنا


الشروط :

- أن يكون حاضرا من وقت العصر الى قبل المغرب
-أن يقوم بتحضير أسئلة اليوم الذي يريد تنشطيه ويتشاور مع بقية المنشطين في موضوع خاص .
-أن يكون جديا في تنشيط هذه المسابقة
واتمام الموضوع الى النهاية .


بارك الله فيكم


 
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