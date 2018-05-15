طلبات تنشيط المسابقة الرمضانية اليومية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





لكل من يريد وله رغبة في تنشيط المسابقة اليومية في شهر رمضان



*يضع طلبه هنا





الشروط :



- أن يكون حاضرا من وقت العصر الى قبل المغرب

-أن يقوم بتحضير أسئلة اليوم الذي يريد تنشطيه ويتشاور مع بقية المنشطين في موضوع خاص .

-أن يكون جديا في تنشيط هذه المسابقة

واتمام الموضوع الى النهاية .





بارك الله فيكم





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