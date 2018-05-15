طلبات تنشيط المسابقة الرمضانية اليومية

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكل من يريد وله رغبة في تنشيط المسابقة اليومية في شهر رمضان
*يضع طلبه هنا
الشروط :
- أن يكون حاضرا من وقت العصر الى قبل المغرب
-أن يقوم بتحضير أسئلة اليوم الذي يريد تنشطيه ويتشاور مع بقية المنشطين في موضوع خاص .
-أن يكون جديا في تنشيط هذه المسابقة
واتمام الموضوع الى النهاية .
بارك الله فيكم
لكل من يريد وله رغبة في تنشيط المسابقة اليومية في شهر رمضان
*يضع طلبه هنا
الشروط :
- أن يكون حاضرا من وقت العصر الى قبل المغرب
-أن يقوم بتحضير أسئلة اليوم الذي يريد تنشطيه ويتشاور مع بقية المنشطين في موضوع خاص .
-أن يكون جديا في تنشيط هذه المسابقة
واتمام الموضوع الى النهاية .
بارك الله فيكم