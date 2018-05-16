تجربتي في سوق الفوركس بسيطة جدًا Capitalmal الكبيتال مال للاستثمار

بدأت مع شركة ولم أشعر بالمصداقية معها، قمت في سحب أموالي، وبدأت مع شركة أخرى اسمها Capitalmal منذ 6 أشهور.أنا عادةً أبدأ في التداول في مبلغ بسيط، لكي أفحص مدى مصداقية وأمان الشركة التي أنا معها، ومن خلال تداولي في شركة Capitalmal تأكدت أنها شركة مميزة عن باقي الشركات. تتعامل في شفافية معي، تقدم لي أفضل الخدمات التي لديها، وما هو جديد لديها أيضًا.تساعدني في تحقيق أرباح وتكبير رأس المالي الخاص بي. وترسل لي دائمًا أخبار عن سوق العملات وما يحدث به.في صراحة لا أود أن أتكلم عنها كثيرًا، لأنكم سوف تتأكدون مما اقوله من خلال تداولكم معها، والله ولي التوفيق