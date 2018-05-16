مظلات-سواتر-مظلات وسواتر-هناجر-قرميد-شبوك

شركة ميمو هوست
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 ماي 2018
- المشاركات
- 4
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 0
- العمر
- 30
- الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
مظلات سيارات تقدم وتوفر أفضل الخدمات وجميع أنواع المظلات التي تتميز بالأشكال الرائعة والتصميمات المختلفة مع الألوان المميزة والمتعددة، كما يوجد لدي الشركة مظلات متحركة تعمل بفكرة الكهرباء والريموت كنترول ومصنعة بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة وتتميز بالجودة العالية والمواصفات القياسية العالمية، وتمتاز مظلات سيارات متحركة بالقوة والمتانة تقوم الشركة بإنشاء وتركيب المظلات في مدة زمنية وجيزة ويقوم علي العمل متخصصون وفنيون ومهندسون ويتم العمل بكل مهنية وحرفية، ويمكن ابتكار وتصميم مظلات حسب رغبة العميل ويوجد أنواع مختلفة للمظلات ومنها النوع الاسباني والنوع الفرنسي والألماني والصيني .
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قرميد معدني
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تصاميم مظلات حدائق خشبية
مظلات سيارات رخيصة
مظلات مسابح
مظلات مواقف سيارات
مظلات مواقف سيارات سريعة
مظلات خشبية
تركيب مظلات احواش
جديد السواتر
مظلات بي في سي الرياض
مظلات وسواتر العتيبي
مظلات سيارات
مظلات وسواتر الرياض
سواتر حديد
سواتر البلاستيك
افضل انواع السواتر
سواتر ومظلات الدمام
افضل انواع السواتر
سواتر
سواتر بلاستيك
هناجر
هناجر - تركيب هناجر
بيوت شعر عربية
قرميد معدني
ارخص اسعار لفات الشبوك