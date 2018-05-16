مظلات-سواتر-مظلات وسواتر-هناجر-قرميد-شبوك

مظلات سيارات تقدم وتوفر أفضل الخدمات وجميع أنواع المظلات التي تتميز بالأشكال الرائعة والتصميمات المختلفة مع الألوان المميزة والمتعددة، كما يوجد لدي الشركة مظلات متحركة تعمل بفكرة الكهرباء والريموت كنترول ومصنعة بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة وتتميز بالجودة العالية والمواصفات القياسية العالمية، وتمتاز مظلات سيارات متحركة بالقوة والمتانة تقوم الشركة بإنشاء وتركيب المظلات في مدة زمنية وجيزة ويقوم علي العمل متخصصون وفنيون ومهندسون ويتم العمل بكل مهنية وحرفية، ويمكن ابتكار وتصميم مظلات حسب رغبة العميل ويوجد أنواع مختلفة للمظلات ومنها النوع الاسباني والنوع الفرنسي والألماني والصيني .