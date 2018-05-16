شركة ميمو هوست
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 ماي 2018
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- 0
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- الإقامة
- مصر
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- ذكر
شركة اعمال الاقتصاد لتركيب المظلات والسواتر بارخص الاسعار0553855100
تعتبر مظلات سيارات من أهم المنتجات الأساسية لدينا في مؤسسة اعمال الاقتصاد وعلى رأس أولوياتنا لما لهذا المنتج من أهمية كبرى لدى المستهلك نظراً لحرارة الشمس الحارقة خاصة في بلدان الخليج العربي لحماية السيارة ومحتوياتها من التلف وللتخفيف من حرارة الشمس على محتويات السيارة الداخلية
تغطية وتظليل مظلات المسابح من الاتربة والحشرات وحمايتها من الاطفال باشكال فريده
وباسعار في متناول الجميع اشهر تغطية هي مادة البولي كربونيت (اللكسان) مميزاتها
كثيرة جدا تعتبر ضد الكسر وتسمح بتمرير الضواء على حسب طلب العميل يوجد منها
النوع الشفاف ونوفرها بنسبة اضائه تبدا من 25% وتتدرج الى ان تصبح بنسبة 100%
ونوفر التغطية للمسابح من على مستوى سطح المسبح او عن طريقة اغلاق المسبح من الاعلى وعمل الجوانب
بتغطيات مختلفه شفافه او كاتمه بالكامل مع عمل شبابيك ومنفذ للتكيف وباب باحجام مختلفه .
الترميم والصيانة
دهانات وديكور
مقاولات البناء
مقاولات عامة
مظلات مداخل الفلل
مظلات بولي اثيلين
مظلات الشد الانشائي
شبوك
برجولات حدائق
برجولات متنوعة
كلادينج
مظلات الاسواق
مظلات اسطح
مظلات مساجد
تغطية خزانات المياه
تغطية الدينمو والفلاتر
مظلات
سواتر
هناجر
بيوت شعر
قرميد
مظلات سيارات
مظلات مسابح
مظلات هرمية
مظلات مدارس
سواتر خشبيه
سواتر حديد
سواتر قماش
سواتر مدارس
برجولات خشبية
تعتبر مظلات سيارات من أهم المنتجات الأساسية لدينا في مؤسسة اعمال الاقتصاد وعلى رأس أولوياتنا لما لهذا المنتج من أهمية كبرى لدى المستهلك نظراً لحرارة الشمس الحارقة خاصة في بلدان الخليج العربي لحماية السيارة ومحتوياتها من التلف وللتخفيف من حرارة الشمس على محتويات السيارة الداخلية
تغطية وتظليل مظلات المسابح من الاتربة والحشرات وحمايتها من الاطفال باشكال فريده
وباسعار في متناول الجميع اشهر تغطية هي مادة البولي كربونيت (اللكسان) مميزاتها
كثيرة جدا تعتبر ضد الكسر وتسمح بتمرير الضواء على حسب طلب العميل يوجد منها
النوع الشفاف ونوفرها بنسبة اضائه تبدا من 25% وتتدرج الى ان تصبح بنسبة 100%
ونوفر التغطية للمسابح من على مستوى سطح المسبح او عن طريقة اغلاق المسبح من الاعلى وعمل الجوانب
بتغطيات مختلفه شفافه او كاتمه بالكامل مع عمل شبابيك ومنفذ للتكيف وباب باحجام مختلفه .
الترميم والصيانة
دهانات وديكور
مقاولات البناء
مقاولات عامة
مظلات مداخل الفلل
مظلات بولي اثيلين
مظلات الشد الانشائي
شبوك
برجولات حدائق
برجولات متنوعة
كلادينج
مظلات الاسواق
مظلات اسطح
مظلات مساجد
تغطية خزانات المياه
تغطية الدينمو والفلاتر
مظلات
سواتر
هناجر
بيوت شعر
قرميد
مظلات سيارات
مظلات مسابح
مظلات هرمية
مظلات مدارس
سواتر خشبيه
سواتر حديد
سواتر قماش
سواتر مدارس
برجولات خشبية