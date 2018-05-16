شركة اعمال الاقتصاد لتركيب المظلات والسواتر بارخص الاسعار0553855100

شركة اعمال الاقتصاد لتركيب المظلات والسواتر بارخص الاسعار0553855100تعتبر مظلات سيارات من أهم المنتجات الأساسية لدينا في مؤسسة اعمال الاقتصاد وعلى رأس أولوياتنا لما لهذا المنتج من أهمية كبرى لدى المستهلك نظراً لحرارة الشمس الحارقة خاصة في بلدان الخليج العربي لحماية السيارة ومحتوياتها من التلف وللتخفيف من حرارة الشمس على محتويات السيارة الداخليةتغطية وتظليل مظلات المسابح من الاتربة والحشرات وحمايتها من الاطفال باشكال فريدهوباسعار في متناول الجميع اشهر تغطية هي مادة البولي كربونيت (اللكسان) مميزاتهاكثيرة جدا تعتبر ضد الكسر وتسمح بتمرير الضواء على حسب طلب العميل يوجد منهاالنوع الشفاف ونوفرها بنسبة اضائه تبدا من 25% وتتدرج الى ان تصبح بنسبة 100%ونوفر التغطية للمسابح من على مستوى سطح المسبح او عن طريقة اغلاق المسبح من الاعلى وعمل الجوانببتغطيات مختلفه شفافه او كاتمه بالكامل مع عمل شبابيك ومنفذ للتكيف وباب باحجام مختلفه .