غادة مركز تدريب
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 ماي 2018
- المشاركات
- 3
- الإعجابات
- 1
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
يتشرف مركز بركوالا للتدريب والتطوير ان يقدم لكم اختبارات ودورات تدريبية متخصصة
الاستفسار عن المحتوي العلمي يمكنكم التواصل من خلال
Name: أ/ غادة السعيد
Mob/ Whats App: 01028818885
Email: ghada@prokuala.com
دورة مسؤولية البنوك عن غسيل الاموال وكيفية مواجهتها
ويوجد لدينا مجالات اخري....
• تعقد برامجنا لمدة ( 5 ايام – 10 ايام – 3 اسابيع – شهر – 6 اشهر ) حسب خطتنا وتوجيه سيادتكم.
• وتعقد ايضا في ارقي القاعات الفندقية حول العالم ] دبي /ماليزيا /تركيا /الاردن / الاسكندرية /نيويورك / واشنطن / مدريد / برشلونة / المغرب / السعودية /سلطنة عمان/ قطر /شرم الشيخ / اندونيسيا / الصين / روسيا جاكرتا [
• بالاضافة الي شهادة كامبريدج.
للاستفسار علي المحتويات العلمية للبرامج او الاتفاق مع المركز من خلال
Name : أ/ غادة السعيد
Mob / Whats App: 01028818885
Email: ghada@prokuala.com