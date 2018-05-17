دورة مسؤولية البنوك عن غسيل الاموال وكيفية مواجهتها

غ

غادة مركز تدريب

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 ماي 2018
المشاركات
3
الإعجابات
1
النقاط
3
العمر
25
الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
#1
يتشرف مركز بركوالا للتدريب والتطوير ان يقدم لكم اختبارات ودورات تدريبية متخصصة


الاستفسار عن المحتوي العلمي يمكنكم التواصل من خلال​

Name: أ/ غادة السعيد​

Mob/ Whats App: 01028818885​




دورة مسؤولية البنوك عن غسيل الاموال وكيفية مواجهتها



ويوجد لدينا مجالات اخري....


• تعقد برامجنا لمدة ( 5 ايام – 10 ايام – 3 اسابيع – شهر – 6 اشهر ) حسب خطتنا وتوجيه سيادتكم.​

• وتعقد ايضا في ارقي القاعات الفندقية حول العالم ] دبي /ماليزيا /تركيا /الاردن / الاسكندرية /نيويورك / واشنطن / مدريد / برشلونة / المغرب / السعودية /سلطنة عمان/ قطر /شرم الشيخ / اندونيسيا / الصين / روسيا جاكرتا [​

• بالاضافة الي شهادة كامبريدج.​

للاستفسار علي المحتويات العلمية للبرامج او الاتفاق مع المركز من خلال​

Name : أ/ غادة السعيد​

Mob / Whats App: 01028818885​





 
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