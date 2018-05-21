أول محاضرة لي😊😊

Mery Babaammi
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#كلمة ألقيتها بدار العالم (باحنينوح) بني يزجن غرداية❤❤
13ماي2018❤❤
❤السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بكن أخواتي في هذه الأمسية التي نستضيف فيها الأخت : مريم باباعمي
مواليد : ديسمبر 1990
كاتبة صاعدة ، متزوجة و أم ، انقطعت عن دراستها باكرا غير أن هذا لم يمنعها من النضال لأجل تحقيق حلمها
❤السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بكل الأخوات بهذه الأمسية و شكرا لحضوركن و شكرا على الدعوة كذلك
و إنه ليشرفني تواجدي معكن اليوم و يشرفني دعمكن و اهتمامكن فالدعم في الحقيقة هو طاقة تدفعني لأقدم الأفضل دوما
#نبذة عن روايتي :
سنون الضياع هي عمل أفخر به جدا كونه أول إنجاز لي بغض النظر إن كانت الرواية استقطبت عددا كبيرا من القراء أم لا
علما أن هناك من نصحني بعدم نشر الرواية و تقديم الأفضل غير أنني لم أرد لجهدي أن يذهب سدى فقررت نشرها كقاعدة أضعها على أرض الواقع فأبني عليها أعمالي مستقبلا
كتبت هذه الرواية و أنا بالعشرين و نشرتها بالسابعة و العشرين إذ لاقيت صعوبات كثيرة في نشرها غير أنني و الحمد لله وضعت الحجر الأساس لبناء لطالما حلمت و لن أقول أن عملي متميز أو أنه في القمة بل هو جهد أفخر به و أؤمن بذات الوقت أنني لست إلا على أول الطريق و لا يزال أمامي الكثير لفعله
❤في هذه الأمسية لن تكون الكتابة وحدها لب الحديث لأنني أؤمن أن كل واحدة هنا لها شغف و طموح و موهبة تختلف عن الأخرى لذلك سأتحدث عن النجاح بصفة عامة أولا ثم أتحدث عن الكتابة بوجه خاص
و لعلمكن فإن اختلاف المواهب حكمة الله فماذا لو خلقنا جميعا كتابا أو أطباءا أو تجارا ، لذلك فذلك الاختلاف رحمة بها تكتمل مسيرة الكون
و ما سأسرده الآن ليس بحثا قمت به أو نصائح ألخصها من مكان ما بل هي تجربتي و أفكاري التي أؤمن بها بقوة.
❤أول قاعدة جوهرية للنجاح و التي أراها القاعدة الأساسية لكل عمل ناجح هي وجود غاية
فمن دون الغاية قد تفشل من أول عقبة قد تواجهك فلكأنك تبني بيتا من دون أساس قد ينهار أي لحظة
بينما وجود الغاية يحفزك للمضي قدما مهما كانت العراقيل
و غاية المسلم طبعا هي إرضاء الله
و الجميل من كل هذا أنك تعملين لأجل أهدافك و تنالين فوق ذلك مرضاة الله و كلما صادفتك عراقيل تذكرت أن الله يهديك من حسناته أكثر على صبرك و ثباتك و حتى و لو فشلت ولم تصلي لما أردته فقد نلت رضوان الله
و يقول لي جدي حفظه الله:
أي عمل أنجز لوجه الله سينجح طال الوقت أم قصر فمستحيل أن تعمل لوجه الله و لا يوفقك الله و الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
❤حددي أهدافك :
بعض الأشخاص أجدهم في الحياة يسيرون بطرق عشوائية يتعلمون شيئا من هذا و ذاك و ذلك و لكنهم في الأخير لا يحققون شيئا بينما نجد بعض الأشخاص يتقنون حرفة واحدة مثلا ولكنهم وصلوا فيها لدرجة التميز و الإبداع و هذا أفضل من أن تجيد عدة مهن و لا تحقق بها شيئا
و هذا لا يمنعك طبعا من تعلم الكثير من الحرف غير أنه يجب دوما أن تصلي لدرجة الاحترافية في إحداها
كذلك الحال مع الأهداف حددي هدفا واحدا و تفوقي فيه أفضل من عدة أهداف لا تصلين إليها
ولو وجدت أنك لا تصلين أو أنك تسيرين بوتيرة بطيئة فراجعي برنامجك اليومي فلعلك أعمالك تفوق عدد ساعاتك أو أنك تضيعين وقتا فيما لا ينبغي اسراف الوقت فيه
❤كوني صاحبة همة عالية فأنت لم تخلقي إلا للعظائم
و إن سئلتم الله فاسئلوه الفردوس الأعلى
بعض الأشخاص يقولون ياريت لو نجد مكانا ولو وراء باب الجنة غير أن الإسلام يعلمنا علو الهمة
لذلك اختاري لنفسك مكانا في القمة و لا تقولي أبدا سأكون فقط كذا و كذا
بل سأكون يوما كاتبة طبيبة محترفة خياطة مصممة أزياء إياك و التقليل من شأنك بل اختاري لنفسك مكانا بالقمة و اعملي على الوصول إليه
❤ثقي بنفسك و تقبلي قدراتك
الناس لا يثقون أبدا بشخص لا يثق هو بنفسه
ثقتك بنفسك هي مفتاح نجاحك
لا يهم آمن الناس بك أم لا و لكن المهم هو أن تؤمني بنفسك
❤النجاح لا يكون نجاحا مالم يكن شموليا (النابلسي)
رجل أعمال ناجح ذكرت نجاحاته في الجرائد و التلفاز و نال شهرة واسعة
انحرف ابنه و أصبح مدمن مخدرات و عندما بحث عن السبب وجده بسيطا غير أنه كان في الحقيقة غير مايبدو عليه
لم يكن يجالس ابنه ولا يصاحبه أي بعبارة أخرى لم ينجح في تأدية دوره كأب و كان ذلك سبب انحراف ابنه
نجاح هذا الرجل لا يعتبر نجاحا لأنه نجاح حققه على حساب مسؤوليات أخرى ضيعها
و النجاح الحقيقي في الحياة هو أن تعطي لكل شيء حقه كما يقول النبي محمد صلى الله عليه و سلم
و هو ما يسميه الدكتور ابراهيم الفقي :
الأركان السبعة للحياة المتزنة و التي بنقصان أحدها يختل توازن الحياة
الركن الروحي
الركن العائلي
الركن الصحي
الركن العاطفي
الركن الاجتماعي
الركن المهني
فأن تنجحي في مسؤولياتك جميعها و تحققين نجاحا بسيطا في ميدان ما أفضل ألف مرة من أن تحققي نجاحا باهرا في ميدان ما و تهملي مسؤوليات أخرى
❤قبول النقد:
قبل أعوام نقدت أخت قصة قصيرة كتبتها بطريقة لاذعة جدا جعلتني بسببها أتوقف عن الكتابة و أعتزلها لمدة عامين
تخيلن: عامين اعتزلت فيهما الكتابة بسبب شخص واحد و بعدها قررت أن أعود و أن لا أقتل طموحي بسبب نقد غير مهذب
هنالك نوع من الأشخاص ينقدونك نقدا بناءا لأجل تحسين و تطوير أدائك
و نوع آخر ينتقدك لأجل تحطيمك فقط
ونوع ينقدك لأجل النقد
النقد عادته في كل شيء
ولكن المهم هنا هو أن لا تدعي ذلك النقد يعود بك خطوات للوراء بل اعتبريه قوة تدفع بك أكثر للأمام
لأنك في كل الحالات ستستفيدين بمعرفة عيوبك و أخطائك فتسعين لإصلاحها
و حاولي كذلك تقبله بابتسامة و كلام لين و كذلك باحترام رأي المتكلم أيضا
❤النجاح لا يقدم لك على على طبق من ذهب
عبارة جميلة سمعتها عن الداعية وسيم يوسف
لا تظن أن النجاح سيأتيك بسهولة دون شقاء أو تعب بل استعد لخوض المغامرة و تحدي الصعاب فلا تنال المطالب بالتمني
كتبت روايتي قبل سبع سنوات كتبتها بالعشرين و نشرت و أنا بالسابعة و العشرين لا أنكر أنني مررت بلحظات ضعف كثيرة و قررت مرارا أن أتخلى عن الكتابة ووجع الراس 😂
غير أنني في كل مرة ضعفت فيها أجدد طاقتي مجددا و أمضي من جديد
و لم أحقق ما تمنيته إلا بعد صبر طال أمده و قطفت ثماره
❤النجاح عادة يومية فقط التزمي بها
من أروع مفاهيم النجاح و أبسطها هو اعتباره عادة يومية يجب الالتزام بها
فقط امنح هدفك ساعة أو أقل أو أكثر يوميا و التزم بها أفضل من أن تنقطع عنه شهرا و شهرين ثم تعود له و تنقطع
فببساطة مثلما لديك وقت للرياضة و وقت للعائلة لديك وقت محدد لخدمة هدفك
و تذكر : النجاح تخطيط و التزام
❤اختاري من تريدينه أنت
اختاري شغفك أنت
طموحك أنت
العمل الذي لا يمكنك التنفس دونه
لا العمل الذي يريده الناس و يقدسون أربابه
و لا الذي يعلي من شأنك بين الناس
و لا الذي اختارته فلانة و علانة
فحب العمل يجعلك تصلين لمرحلة الإبداع فيه و تذكري أن كل عمل عظيم كان يوما فكرة ثم أصبح سلوكا و واقعا
لذلك فالفكرة تحدد مصير حياتك
فلك أن تهمليها و لك أن تدعميها
❤لا أحد ولد من رحم أمه موهوبا بل كل شخص لديه مهارة فمنهم من يطورها فتصبح موهبة و شغفا و طموحا و منهم من يدعها فتموت
من توفقوا مثلك مثلهم يملكون 24 ساعة مثلك أيضل غير أنهم قرروا النجاح
النجاح قرار
❤أوبرا وينفري نشأت فقيرة تعرضت للاغتصاب و لطالما أخبرها والدها أنها لا تفيده في شيء
هي اليوم أشهر مذيعة و أغنى النساء بالعالم
❤توماس إيديسون طرده المدير من المدرسة شجعته والدته و دعمته ثم أصبح أول مخترع مصباح كهربائي في العالم
❤مؤلفة سلسلة هاري بوتر رفضت احدى عشر دار نشر كتابها و لم تفشل و عندما قبلته آخر دار نشر غير صاحبها اسمها ظنا منه أن الكتاب لن ينال إعجاب القراء ثم تحولت السلسلة لعمل سينيمائي بملايين الدولارات
❤النجاح إصرار
❤بيت شعري علمه لي والدي عندما كنت صغيرةو أصبح اليوم شعارا أرفعه عندما أبدأ الكتابة إذ يقول الشاعر:
مامن كاتب إلا سيفنى
و يبقي الدهر ماكتبت يداه
فلا تكتب بيدك إلا ما
تسر به غدا في القيامة تراه
لا تكتبي لأجل الكتابة و فقط بل يجب أن يكون عملك يدعم قضية ما، يدافع عنها ، يصحح فكرة ، أو لعله يضيف فكرا جديدا
أما أن أحرق جهدي لأجل رواية رومانسية بها من المجون و الفحش ما لا يتقبله عاقل مثلا فتلك البلادة بعينها
و الكثير من الكتاب المعاصرين تنال كتاباتهم صدى واسعا ولو اطلعت عليها وجدت أن أسلوبها راق جدا و قد تعيد قراءة الصفحة مرتين و ثلاثا حتى تفهم مقصود الكاتب بينما الموضوع لا يضيف لمعارفك شيئا و لا لفكرك ولعل سر انجذاب الشباب لمثل هذا النوع من الروايات هو كونها تدغدغ عواطفهم و لعلها تعوضهم عن ما فقدوه في حياتهم
و البطولة في الكتابة أن تجمع بين الأسلوب الأدبي الراقي و المضمون الثمين
و أكثر من ذلك أن يكون ما تكتبه هو جزءا من فكر أنت تؤمن به
❤الرواية و الكتابة عموما ليست عملا مربحا و بالنسبة إلي هي شغف و طموح على أن تكون مصدر رزق
ولكن أن يكون شغفك هو مصدر رزقك هو امر رائع
ولكن الربح بهذا المجال لا يتحقق بسهولة فيجب عليك أن تعمل أولا ليكون لك اسما لامعا في سوق الكتب
و لعل المطالعة الكثيرة و المتنوعة ستساعدك كثيرا في توسيع ثقافتك و تنمية أسلوبك الأدبي و كذلك الاحتكاك بفئة الكتاب سواءا القدامى و الجدد
فوجود علاقات كثيرة تتعلق بطموحك لها أثر كبير على نفسك إذ ستكون أكثر رغبة و إصرار على النجاح و تزيد بها خبرتك و حجم مداركك
و لعل وجود اسم لامع و ثقيل لك على مواقع التواصل الاجتماعي سيفيدك جدا للإعلان عن كتبك شرط أن يكون هدفك الأول والأخير نشر فكر صحيح سوي لا مايرغب جل القراء بقراءته ولا تصفيق الجمهور.
❤و أخيرا لا مستحيل مع الله
إن أخلصت نيتك لله فتيقن أنك مع الله وهو لن يخذلك ....
وإني حقا أتمنى أن تكن قد استفدتن و استمتعن بوقتكن الأمسية و بودي لو تتقدم أية واحدة منكن تروي لنا تجربة او نجاحا حققته ولم لا فإني اريد ايضا أن أستفيد منكن❤❤
ثم فتح باب النقاش مع الحاضرات .....
كانت هذه اول كلمة ألقيها على المباشر لاأنكر أنني كنت متوترة في بادئ الأمر و لم يزل ذلك الخوف إلا بعد فتح النقاش مع الجمهور و الجميل حقا هن تلك الصديقات اللواتي عرفتهن في مواقع التواصل و تعرفتن بهن تلك الامسية لأول مرة على ارض الواقع و أكثر من ذلك الفرحة التي بدت على وجه امي تلك الليلة و هي تحفزني على المضي قدما
و أخيرا قراءة ممتعة😊😊
Mery
13ماي2018❤❤
❤السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بكن أخواتي في هذه الأمسية التي نستضيف فيها الأخت : مريم باباعمي
مواليد : ديسمبر 1990
كاتبة صاعدة ، متزوجة و أم ، انقطعت عن دراستها باكرا غير أن هذا لم يمنعها من النضال لأجل تحقيق حلمها
❤السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بكل الأخوات بهذه الأمسية و شكرا لحضوركن و شكرا على الدعوة كذلك
و إنه ليشرفني تواجدي معكن اليوم و يشرفني دعمكن و اهتمامكن فالدعم في الحقيقة هو طاقة تدفعني لأقدم الأفضل دوما
#نبذة عن روايتي :
سنون الضياع هي عمل أفخر به جدا كونه أول إنجاز لي بغض النظر إن كانت الرواية استقطبت عددا كبيرا من القراء أم لا
علما أن هناك من نصحني بعدم نشر الرواية و تقديم الأفضل غير أنني لم أرد لجهدي أن يذهب سدى فقررت نشرها كقاعدة أضعها على أرض الواقع فأبني عليها أعمالي مستقبلا
كتبت هذه الرواية و أنا بالعشرين و نشرتها بالسابعة و العشرين إذ لاقيت صعوبات كثيرة في نشرها غير أنني و الحمد لله وضعت الحجر الأساس لبناء لطالما حلمت و لن أقول أن عملي متميز أو أنه في القمة بل هو جهد أفخر به و أؤمن بذات الوقت أنني لست إلا على أول الطريق و لا يزال أمامي الكثير لفعله
❤في هذه الأمسية لن تكون الكتابة وحدها لب الحديث لأنني أؤمن أن كل واحدة هنا لها شغف و طموح و موهبة تختلف عن الأخرى لذلك سأتحدث عن النجاح بصفة عامة أولا ثم أتحدث عن الكتابة بوجه خاص
و لعلمكن فإن اختلاف المواهب حكمة الله فماذا لو خلقنا جميعا كتابا أو أطباءا أو تجارا ، لذلك فذلك الاختلاف رحمة بها تكتمل مسيرة الكون
و ما سأسرده الآن ليس بحثا قمت به أو نصائح ألخصها من مكان ما بل هي تجربتي و أفكاري التي أؤمن بها بقوة.
❤أول قاعدة جوهرية للنجاح و التي أراها القاعدة الأساسية لكل عمل ناجح هي وجود غاية
فمن دون الغاية قد تفشل من أول عقبة قد تواجهك فلكأنك تبني بيتا من دون أساس قد ينهار أي لحظة
بينما وجود الغاية يحفزك للمضي قدما مهما كانت العراقيل
و غاية المسلم طبعا هي إرضاء الله
و الجميل من كل هذا أنك تعملين لأجل أهدافك و تنالين فوق ذلك مرضاة الله و كلما صادفتك عراقيل تذكرت أن الله يهديك من حسناته أكثر على صبرك و ثباتك و حتى و لو فشلت ولم تصلي لما أردته فقد نلت رضوان الله
و يقول لي جدي حفظه الله:
أي عمل أنجز لوجه الله سينجح طال الوقت أم قصر فمستحيل أن تعمل لوجه الله و لا يوفقك الله و الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
❤حددي أهدافك :
بعض الأشخاص أجدهم في الحياة يسيرون بطرق عشوائية يتعلمون شيئا من هذا و ذاك و ذلك و لكنهم في الأخير لا يحققون شيئا بينما نجد بعض الأشخاص يتقنون حرفة واحدة مثلا ولكنهم وصلوا فيها لدرجة التميز و الإبداع و هذا أفضل من أن تجيد عدة مهن و لا تحقق بها شيئا
و هذا لا يمنعك طبعا من تعلم الكثير من الحرف غير أنه يجب دوما أن تصلي لدرجة الاحترافية في إحداها
كذلك الحال مع الأهداف حددي هدفا واحدا و تفوقي فيه أفضل من عدة أهداف لا تصلين إليها
ولو وجدت أنك لا تصلين أو أنك تسيرين بوتيرة بطيئة فراجعي برنامجك اليومي فلعلك أعمالك تفوق عدد ساعاتك أو أنك تضيعين وقتا فيما لا ينبغي اسراف الوقت فيه
❤كوني صاحبة همة عالية فأنت لم تخلقي إلا للعظائم
و إن سئلتم الله فاسئلوه الفردوس الأعلى
بعض الأشخاص يقولون ياريت لو نجد مكانا ولو وراء باب الجنة غير أن الإسلام يعلمنا علو الهمة
لذلك اختاري لنفسك مكانا في القمة و لا تقولي أبدا سأكون فقط كذا و كذا
بل سأكون يوما كاتبة طبيبة محترفة خياطة مصممة أزياء إياك و التقليل من شأنك بل اختاري لنفسك مكانا بالقمة و اعملي على الوصول إليه
❤ثقي بنفسك و تقبلي قدراتك
الناس لا يثقون أبدا بشخص لا يثق هو بنفسه
ثقتك بنفسك هي مفتاح نجاحك
لا يهم آمن الناس بك أم لا و لكن المهم هو أن تؤمني بنفسك
❤النجاح لا يكون نجاحا مالم يكن شموليا (النابلسي)
رجل أعمال ناجح ذكرت نجاحاته في الجرائد و التلفاز و نال شهرة واسعة
انحرف ابنه و أصبح مدمن مخدرات و عندما بحث عن السبب وجده بسيطا غير أنه كان في الحقيقة غير مايبدو عليه
لم يكن يجالس ابنه ولا يصاحبه أي بعبارة أخرى لم ينجح في تأدية دوره كأب و كان ذلك سبب انحراف ابنه
نجاح هذا الرجل لا يعتبر نجاحا لأنه نجاح حققه على حساب مسؤوليات أخرى ضيعها
و النجاح الحقيقي في الحياة هو أن تعطي لكل شيء حقه كما يقول النبي محمد صلى الله عليه و سلم
و هو ما يسميه الدكتور ابراهيم الفقي :
الأركان السبعة للحياة المتزنة و التي بنقصان أحدها يختل توازن الحياة
الركن الروحي
الركن العائلي
الركن الصحي
الركن العاطفي
الركن الاجتماعي
الركن المهني
فأن تنجحي في مسؤولياتك جميعها و تحققين نجاحا بسيطا في ميدان ما أفضل ألف مرة من أن تحققي نجاحا باهرا في ميدان ما و تهملي مسؤوليات أخرى
❤قبول النقد:
قبل أعوام نقدت أخت قصة قصيرة كتبتها بطريقة لاذعة جدا جعلتني بسببها أتوقف عن الكتابة و أعتزلها لمدة عامين
تخيلن: عامين اعتزلت فيهما الكتابة بسبب شخص واحد و بعدها قررت أن أعود و أن لا أقتل طموحي بسبب نقد غير مهذب
هنالك نوع من الأشخاص ينقدونك نقدا بناءا لأجل تحسين و تطوير أدائك
و نوع آخر ينتقدك لأجل تحطيمك فقط
ونوع ينقدك لأجل النقد
النقد عادته في كل شيء
ولكن المهم هنا هو أن لا تدعي ذلك النقد يعود بك خطوات للوراء بل اعتبريه قوة تدفع بك أكثر للأمام
لأنك في كل الحالات ستستفيدين بمعرفة عيوبك و أخطائك فتسعين لإصلاحها
و حاولي كذلك تقبله بابتسامة و كلام لين و كذلك باحترام رأي المتكلم أيضا
❤النجاح لا يقدم لك على على طبق من ذهب
عبارة جميلة سمعتها عن الداعية وسيم يوسف
لا تظن أن النجاح سيأتيك بسهولة دون شقاء أو تعب بل استعد لخوض المغامرة و تحدي الصعاب فلا تنال المطالب بالتمني
كتبت روايتي قبل سبع سنوات كتبتها بالعشرين و نشرت و أنا بالسابعة و العشرين لا أنكر أنني مررت بلحظات ضعف كثيرة و قررت مرارا أن أتخلى عن الكتابة ووجع الراس 😂
غير أنني في كل مرة ضعفت فيها أجدد طاقتي مجددا و أمضي من جديد
و لم أحقق ما تمنيته إلا بعد صبر طال أمده و قطفت ثماره
❤النجاح عادة يومية فقط التزمي بها
من أروع مفاهيم النجاح و أبسطها هو اعتباره عادة يومية يجب الالتزام بها
فقط امنح هدفك ساعة أو أقل أو أكثر يوميا و التزم بها أفضل من أن تنقطع عنه شهرا و شهرين ثم تعود له و تنقطع
فببساطة مثلما لديك وقت للرياضة و وقت للعائلة لديك وقت محدد لخدمة هدفك
و تذكر : النجاح تخطيط و التزام
❤اختاري من تريدينه أنت
اختاري شغفك أنت
طموحك أنت
العمل الذي لا يمكنك التنفس دونه
لا العمل الذي يريده الناس و يقدسون أربابه
و لا الذي يعلي من شأنك بين الناس
و لا الذي اختارته فلانة و علانة
فحب العمل يجعلك تصلين لمرحلة الإبداع فيه و تذكري أن كل عمل عظيم كان يوما فكرة ثم أصبح سلوكا و واقعا
لذلك فالفكرة تحدد مصير حياتك
فلك أن تهمليها و لك أن تدعميها
❤لا أحد ولد من رحم أمه موهوبا بل كل شخص لديه مهارة فمنهم من يطورها فتصبح موهبة و شغفا و طموحا و منهم من يدعها فتموت
من توفقوا مثلك مثلهم يملكون 24 ساعة مثلك أيضل غير أنهم قرروا النجاح
النجاح قرار
❤أوبرا وينفري نشأت فقيرة تعرضت للاغتصاب و لطالما أخبرها والدها أنها لا تفيده في شيء
هي اليوم أشهر مذيعة و أغنى النساء بالعالم
❤توماس إيديسون طرده المدير من المدرسة شجعته والدته و دعمته ثم أصبح أول مخترع مصباح كهربائي في العالم
❤مؤلفة سلسلة هاري بوتر رفضت احدى عشر دار نشر كتابها و لم تفشل و عندما قبلته آخر دار نشر غير صاحبها اسمها ظنا منه أن الكتاب لن ينال إعجاب القراء ثم تحولت السلسلة لعمل سينيمائي بملايين الدولارات
❤النجاح إصرار
❤بيت شعري علمه لي والدي عندما كنت صغيرةو أصبح اليوم شعارا أرفعه عندما أبدأ الكتابة إذ يقول الشاعر:
مامن كاتب إلا سيفنى
و يبقي الدهر ماكتبت يداه
فلا تكتب بيدك إلا ما
تسر به غدا في القيامة تراه
لا تكتبي لأجل الكتابة و فقط بل يجب أن يكون عملك يدعم قضية ما، يدافع عنها ، يصحح فكرة ، أو لعله يضيف فكرا جديدا
أما أن أحرق جهدي لأجل رواية رومانسية بها من المجون و الفحش ما لا يتقبله عاقل مثلا فتلك البلادة بعينها
و الكثير من الكتاب المعاصرين تنال كتاباتهم صدى واسعا ولو اطلعت عليها وجدت أن أسلوبها راق جدا و قد تعيد قراءة الصفحة مرتين و ثلاثا حتى تفهم مقصود الكاتب بينما الموضوع لا يضيف لمعارفك شيئا و لا لفكرك ولعل سر انجذاب الشباب لمثل هذا النوع من الروايات هو كونها تدغدغ عواطفهم و لعلها تعوضهم عن ما فقدوه في حياتهم
و البطولة في الكتابة أن تجمع بين الأسلوب الأدبي الراقي و المضمون الثمين
و أكثر من ذلك أن يكون ما تكتبه هو جزءا من فكر أنت تؤمن به
❤الرواية و الكتابة عموما ليست عملا مربحا و بالنسبة إلي هي شغف و طموح على أن تكون مصدر رزق
ولكن أن يكون شغفك هو مصدر رزقك هو امر رائع
ولكن الربح بهذا المجال لا يتحقق بسهولة فيجب عليك أن تعمل أولا ليكون لك اسما لامعا في سوق الكتب
و لعل المطالعة الكثيرة و المتنوعة ستساعدك كثيرا في توسيع ثقافتك و تنمية أسلوبك الأدبي و كذلك الاحتكاك بفئة الكتاب سواءا القدامى و الجدد
فوجود علاقات كثيرة تتعلق بطموحك لها أثر كبير على نفسك إذ ستكون أكثر رغبة و إصرار على النجاح و تزيد بها خبرتك و حجم مداركك
و لعل وجود اسم لامع و ثقيل لك على مواقع التواصل الاجتماعي سيفيدك جدا للإعلان عن كتبك شرط أن يكون هدفك الأول والأخير نشر فكر صحيح سوي لا مايرغب جل القراء بقراءته ولا تصفيق الجمهور.
❤و أخيرا لا مستحيل مع الله
إن أخلصت نيتك لله فتيقن أنك مع الله وهو لن يخذلك ....
وإني حقا أتمنى أن تكن قد استفدتن و استمتعن بوقتكن الأمسية و بودي لو تتقدم أية واحدة منكن تروي لنا تجربة او نجاحا حققته ولم لا فإني اريد ايضا أن أستفيد منكن❤❤
ثم فتح باب النقاش مع الحاضرات .....
كانت هذه اول كلمة ألقيها على المباشر لاأنكر أنني كنت متوترة في بادئ الأمر و لم يزل ذلك الخوف إلا بعد فتح النقاش مع الجمهور و الجميل حقا هن تلك الصديقات اللواتي عرفتهن في مواقع التواصل و تعرفتن بهن تلك الامسية لأول مرة على ارض الواقع و أكثر من ذلك الفرحة التي بدت على وجه امي تلك الليلة و هي تحفزني على المضي قدما
و أخيرا قراءة ممتعة😊😊
Mery