واتسب يرفع الحد الادنى الى 16 سنة في اروبا

lokasine
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انشغلت الشركات التقنية الكبرى خلال الفترة الماضية في تحديث شروطهم وقوانينهم لتتماشى مع قوانين حماية البيانات الأوروبية GDPR قبل دخولها حيذ التنفيذ في 25 مايو، ولهذا السبب فقد قامت خدمة مشاركة الصور إنستاجرام المملوكة لفيسبوك بشكل سريع على سبيل المثال بتوفير أداة لتنزيل البيانات، كما تتجه خدمة التراسل الفوري واتساب المملوكة أيضًا لفيسبوك إلى إجراء تغيير كبير نتيجة للقوانين الأوروبية.
ويتمثل هذا التغيير، الذي قامت بالإشارة إليه ضمن صفحة الدعم الفني الخاصة بالأسئلة الشائعة، برفع السن الأدنى لمستخدمي تطبيق شات التراسل إلى 16 عامًا ضمن “المنطقة الأوروبية”، والتي تشمل كل بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان غير التابعة للاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والمملكة المتحدة التي من المقرر أن تغادر الاتحاد الأوروبي العام المقبل، بينما يبقى السن الأدنى لاستخدام واتساب 13 عامًا في الولايات المتحدة.
وتطلب خدمة التراسل، التي تمتلك أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط، من المستخدمين في دول المنطقة الأوروبية تأكيد أنهم في سن الـ 16 أو أكثر كجزء من شروط الخدمة الجديدة وسياسة الخصوصية المفترض تحديثها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن السؤال الذي لا يزال بدون إجابة هو كيف سوف تتأكد واتساب من شرط العمر بخلاف أنها لا تتطلب سوى رقم الهاتف المحمول لكي يعمل التطبيق
ويتمثل هذا التغيير، الذي قامت بالإشارة إليه ضمن صفحة الدعم الفني الخاصة بالأسئلة الشائعة، برفع السن الأدنى لمستخدمي تطبيق شات التراسل إلى 16 عامًا ضمن “المنطقة الأوروبية”، والتي تشمل كل بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان غير التابعة للاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والمملكة المتحدة التي من المقرر أن تغادر الاتحاد الأوروبي العام المقبل، بينما يبقى السن الأدنى لاستخدام واتساب 13 عامًا في الولايات المتحدة.
وتطلب خدمة التراسل، التي تمتلك أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط، من المستخدمين في دول المنطقة الأوروبية تأكيد أنهم في سن الـ 16 أو أكثر كجزء من شروط الخدمة الجديدة وسياسة الخصوصية المفترض تحديثها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن السؤال الذي لا يزال بدون إجابة هو كيف سوف تتأكد واتساب من شرط العمر بخلاف أنها لا تتطلب سوى رقم الهاتف المحمول لكي يعمل التطبيق