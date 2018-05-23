رقم تليفون دايو كفر الشيخ 0235700997 وكيل دايو daewoo



اكبر مركز صيانة دايو



01223179993 || 01023140280 || 0235710008 || 01095999314 || 01092279973||01210999852 || 01096922100 || 01010916814||01220261030||01207619993||0235682820||01060037840||01283377353

0235699066 || 01154008110 ||0235700997 || 0235700994 || 01129347771 || 01112124913 ||

نبذه عن تاريخ الشركة

رائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( ثلاجات نوفرست دايو _ غسالات فول اتومتيك دايو_غسالات اطباق دايو_ تكيفات دايو _ ايس ميكر دايو _ ديب فريزر نوفرست دايو_دراير _دايو نشافة_ غسالات هيفى ديوتى دايو_ غسالات باب امامى دايو_لاندرى دايو _ مجفف دايو

قطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزلية

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1. قطع غيار اصلية بالضمان

2. ضمان عام كامل على الجهاز بالكامل

3. متابعه كل ثلاثة شهور بدون اتصال من العميل ( هذه مهمه الكول سنتر)

4. سيارات مجهزه بجميع قطع الغيار للاجهزة المنزلية ..للاصلاح الجهاز بالمنزل ...رغم صعوبة العطل...متخصصون ...واثقون من قدرتهم

5. كمبيوتر كشف على الاجهزة لتحديد الاعطال

6. بند تجيد الجهاز بالكامل شكلا وموضوعا

7. خبراء فى تعديل دواير الغسالات والثلاجات

8. فنيين ومهندسين مدربين على اصلاح جميع اعطال الاجهزه المنزلية

9. اسعارنا لاتقارن بأى شركه اخرى

10. ضمانا حقيقى وفعال وسارى حتى اخر يوم

11. تمتاز الشركة بحفظ بيانات العملاء لمدة 10سنوات

12. كول سنتر . يلبى طلبات العملاء ويستقبل بلاغات الاعطال من العملاء

وكيل دايو الاسكندرية , وكيل دايو الساحل الشمالى , وكيل دايو برج العرب , وكيل دايو العجمى , وكيل دايو سموحه , وكيل دايو رشدى , وكيل دايو المندرة , وكيل دايو المنتزة , وكيل دايو العصافرة , وكيل دايو سيدى جابر , وكيل دايو لوران , وكيل دايو سابا باشا , وكيل دايو كينج ماريوط , وكيل دايو السيوف , وكيل دايو ميامى , وكيل دايو كامب شيزار , وكيل دايو المنصورة , وكيل دايو ابو هيف , وكيل دايو الرمل , وكيل دايو الدخيلة , وكيل دايو برج العرب , وكيل دايو ابوتلات , وكيل دايو البيطاش , وكيل دايو راس التين , وكيل بحرى ,وكيل دايو الابراهيمية,وكيل دايو سان ستيافنو,وكيل دايو ابوقير, وكيل دايو الشاطبى,وكيل دايو محطة الرمل , وكيل دايو المنشية, وكيل دايو الاسكندرية ,وكيل دايو الاسكندريه , وكيل دايو الاسكندرية ,وكيل دايو الاسكندريه ,وكيل دايو الاسكندرية ,وكيل دايو الاسكندريه, وكيل دايو الاسكندرية ,وكيل دايو الاسكندريه, وكيل دايو الاسكندرية ,وكيل دايو الاسكندريه, وكيل دايو الاسكندرية ,وكيل دايو الاسكندريه ,وكيل دايو الاسكندرية ,وكيل دايو الاسكندريه, وكيل دايو الاسكندرية ,وكيل دايو الاسكندريه وكيل دايو الاسكندرية ,وكيل دايو الاسكندريه,وكيل دايو المعمورة

صيانة جميع الاجهزة المنزلية الكهربائية ذات الماركات المحلية والعالمية. نقوم بعمل كافة اعمال الصيانة الفورية المنزلية الشاملة المتجددة دائما . تتم الصيانة من خلال نخبة مختارة من الفنيين المتخصصين المدربين علي اعلي مستوي ضمان شامل علي الجهاز بالكامل. خدماتنا متميزة نهدف منها لاشباع رغبات العميل. نتلقي بلاغات الاعطال طوال ايام الاسبوع علي الارقام التالية :

بمناسبة حلول فصل الصيف " كل عام و عملائنا الكرام بخير " عرض خاص " خصم (( 10% )) علي اجمالي الفاتورة وذلك لفترة

لأجهزة التكييف الخاصة بك .. نقوم بعمل الصيانة لجميع انواع اجهزة التكييف ذات الماركات المختلفة

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سياسة ونظام الشركة: ( ضمان عاما كامل )

يتم الكشف على الجهاز وتحديد العطل المبدئى او العطل النهائى عند العميل

ويتم الاصلاح حسب حاله الجهاز مع اخذ الضمان الشامل

الكشف والانتقالات ( 40 ) فى حاله عدم الاصلاح او تأجيل الاصلاح ساريه حتى 30يوم

ولو تم سحب الجهاز الى الشركة ..للاصلاحه وارجاعه الى العميل فى خلال 72ساعه

جوده فائقه فى الاصلاح وتحديد الاعطال والمسبب للاعطال وبتر العطل نهائيا

فريق عمل متكامل ومجهز ومدرب للاصلاح الجهاز بالمنزل

خبراء فى مجال الصيانة لمدة اكثر من 50 عاما ( الاصلاح الفورى بالمنزل )

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تكنولوجيا حديثه..ومعدات حديثة للاصلاح الفورى توكيل دايو، وكيل دايو ، صيانة دايو ثلاجات دايو ، غسالات اطباق دايو ، ديب فريزر دايو ، اصلاح دايو ، خدمة دايو ، مركز صيانة دايو ، لاندرى دايو ، ايس ميكر دايو ،دراير دايو ،

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شغلنا الشاغل راحه عملائنا الكرام ..ولكم منا الشكر على ثقكتكم فينا المدير المسئول

فرع صيانة توكيل دايو سموحة 01023140280 توكيل دايو

فرع صيانة توكيل دايو ميامى 01129347771 توكيل دايو

فرع صيانة توكيل دايو العجمى 01220261030 توكيل دايو

فرع صيانة توكيل دايو المنتزة 01093055835 توكيل دايو فرع توكيل دايو ( خدمة عملاء )

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0235710008

مع تحيات ادارة الشركة





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