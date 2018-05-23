رقم تليفون ديب فريزر جيبسون الساحل الشمالي 0235699066 وكيل جيبسون Gibson

اكبر مركز صيانة جيبسون



01223179993 || 01023140280 || 0235710008 || 01095999314 || 01092279973||01210999852 || 01096922100 || 01010916814||01220261030||01207619993||0235682820||01060037840||01283377353

0235699066 || 01154008110 ||0235700997 || 0235700994 || 01129347771 || 01112124913 ||

نبذه عن تاريخ الشركة

رائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( ثلاجات نوفرست جيبسون _ غسالات فول اتومتيك جيبسون_غسالات اطباق جيبسون_ تكيفات جيبسون _ ايس ميكر جيبسون _ ديب فريزر نوفرست جيبسون_دراير _جيبسون نشافة_ غسالات هيفى ديوتى جيبسون_ غسالات باب امامى جيبسون_لاندرى جيبسون _ مجفف جيبسون

قطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزلية

توكيل جيبسون ، وكيل جيبسون ، صيانة جيبسون ، ثلاجات جيبسون ، غسالات اطباق جيبسون ، ديب فريزر جيبسون ، اصلاح جيبسون ، خدمة جيبسون ، مركز صيانة جيبسون ، لاندرى جيبسون ، ايس ميكر جيبسون جيبسون ،دراير جيبسون ، gibson ,ثلاجة جيبسون , غسالة جيبسون , غساله جيبسون , ثلاجه جيبسون , تلاجات جيبسون , تلاجة جيبسون ,المركز الاول فى مصر لصيانه جيبسون ,الوكيل الرسمى لصيانة جيبسون , الاصلاح الفورى الاجهزة جيبسون ,وكلاء جيبسون ( مصر )

1. قطع غيار اصلية بالضمان

2. ضمان عام كامل على الجهاز بالكامل

3. متابعه كل ثلاثة شهور بدون اتصال من العميل ( هذه مهمه الكول سنتر)

4. سيارات مجهزه بجميع قطع الغيار للاجهزة المنزلية ..للاصلاح الجهاز بالمنزل ...رغم صعوبة العطل...متخصصون ...واثقون من قدرتهم

5. كمبيوتر كشف على الاجهزة لتحديد الاعطال

6. بند تجيد الجهاز بالكامل شكلا وموضوعا

7. خبراء فى تعديل دواير الغسالات والثلاجات

8. فنيين ومهندسين مدربين على اصلاح جميع اعطال الاجهزه المنزلية

9. اسعارنا لاتقارن بأى شركه اخرى

10. ضمانا حقيقى وفعال وسارى حتى اخر يوم

11. تمتاز الشركة بحفظ بيانات العملاء لمدة 10سنوات

12. كول سنتر . يلبى طلبات العملاء ويستقبل بلاغات الاعطال من العملاء

وكيل جيبسون القاهرة , وكيل جيبسون الساحل الشمالى , وكيل جيبسون برج العرب , وكيل جيبسون العجمى , وكيل جيبسون سموحه , وكيل جيبسون رشدى , وكيل جيبسون المندرة , وكيل جيبسون المنتزة , وكيل جيبسون العصافرة , وكيل جيبسون سيدى جابر , وكيل جيبسون لوران , وكيل جيبسون سابا باشا , وكيل جيبسون كينج ماريوط , وكيل جيبسون السيوف , وكيل جيبسون ميامى , وكيل جيبسون كامب شيزار , وكيل جيبسون المنصورة , وكيل جيبسون ابو هيف , وكيل جيبسون الرمل , وكيل جيبسون الدخيلة , وكيل جيبسون برج العرب , وكيل جيبسون ابوتلات , وكيل جيبسون البيطاش , وكيل جيبسون راس التين , وكيل بحرى ,وكيل جيبسون الابراهيمية,وكيل جيبسون سان ستيافنو,وكيل جيبسون ابوقير, وكيل جيبسون الشاطبى,وكيل جيبسون محطة الرمل , وكيل جيبسون المنشية, وكيل جيبسون القاهرة ,وكيل جيبسون القاهره , وكيل جيبسون القاهرة ,وكيل جيبسون القاهره ,وكيل جيبسون القاهرة ,وكيل جيبسون القاهره, وكيل جيبسون القاهرة ,وكيل جيبسون القاهره, وكيل جيبسون القاهرة ,وكيل جيبسون القاهره, وكيل جيبسون القاهرة ,وكيل جيبسون القاهره ,وكيل جيبسون القاهرة ,وكيل جيبسون القاهره, وكيل جيبسون القاهرة ,وكيل جيبسون القاهره وكيل جيبسون القاهرة ,وكيل جيبسون القاهره,وكيل جيبسون المعمورة

صيانة جميع الاجهزة المنزلية الكهربائية ذات الماركات المحلية والعالمية. نقوم بعمل كافة اعمال الصيانة الفورية المنزلية الشاملة المتجددة دائما . تتم الصيانة من خلال نخبة مختارة من الفنيين المتخصصين المدربين علي اعلي مستوي ضمان شامل علي الجهاز بالكامل. خدماتنا متميزة نهدف منها لاشباع رغبات العميل. نتلقي بلاغات الاعطال طوال ايام الاسبوع علي الارقام التالية :

بمناسبة حلول فصل الصيف " كل عام و عملائنا الكرام بخير " عرض خاص " خصم (( 10% )) علي اجمالي الفاتورة وذلك لفترة

لأجهزة التكييف الخاصة بك .. نقوم بعمل الصيانة لجميع انواع اجهزة التكييف ذات الماركات المختلفة

توكيل جيبسون ، وكيل جيبسون ، صيانة جيبسون ، ثلاجات جيبسون ، غسالات اطباق جيبسون ، ديب فريزر جيبسون ، اصلاح جيبسون ، خدمة جيبسون ، مركز صيانة جيبسون ، لاندرى جيبسون ، ايس ميكر ،دراير جيبسون ،

سياسة ونظام الشركة: ( ضمان عاما كامل )

يتم الكشف على الجهاز وتحديد العطل المبدئى او العطل النهائى عند العميل

ويتم الاصلاح حسب حاله الجهاز مع اخذ الضمان الشامل

الكشف والانتقالات ( 40 ) فى حاله عدم الاصلاح او تأجيل الاصلاح ساريه حتى 30يوم

ولو تم سحب الجهاز الى الشركة ..للاصلاحه وارجاعه الى العميل فى خلال 72ساعه

جوده فائقه فى الاصلاح وتحديد الاعطال والمسبب للاعطال وبتر العطل نهائيا

فريق عمل متكامل ومجهز ومدرب للاصلاح الجهاز بالمنزل

خبراء فى مجال الصيانة لمدة اكثر من 50 عاما ( الاصلاح الفورى بالمنزل )

gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson ، ،

تكنولوجيا حديثه..ومعدات حديثة للاصلاح الفورى توكيل جيبسون، وكيل جيبسون ، صيانة جيبسون ثلاجات جيبسون ، غسالات اطباق جيبسون ، ديب فريزر جيبسون ، اصلاح جيبسون ، خدمة جيبسون ، مركز صيانة جيبسون ، لاندرى جيبسون ، ايس ميكر جيبسون ،دراير جيبسون ،

توكيل جيبسون ، وكيل جيبسون ، صيانة جيبسون ، ثلاجات جيبسون ، غسالات اطباق جيبسون ، ديب فريزر جيبسون ، اصلاح جيبسون ، خدمة جيبسون ، مركز صيانة جيبسون ، لاندرى جيبسون ، ايس ميكر جيبسون ،دراير جيبسون ، توكيل جيبسون وكيل جيبسون ، صيانة جيبسون ، ثلاجات جيبسون ، غسالات اطباق جيبسون ، ديب فريزر جيبسون ، اصلاح جيبسون ، خدمة جيبسون ، مركز صيانة جيبسون ، لاندرى جيبسون ايس ميكر جيبسون ،دراير جيبسون ، الخط الساخن جيبسون 01223719993 ,رقم خدمة عملاء جيبسون 0235700994,وكلاء جيبسون بمصر 01129347771 , ارقام تليفون صيانة جيبسون 0235710008 ,مركز صيانة جيبسون 01095999314,الرقم الموحد لصيانة جيبسون 01154008110,رقم وكلاء جيبسون بالقاهرة 01023140280,اصلاح جيبسون محافظة القاهرة ( 01010916814 )

، gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson gibson ، توكيل جيبسون ، وكيل جيبسون ، صيانة جيبسون ، ثلاجات جيبسون ، غسالات اطباق جيبسون ، ديب فريزر جيبسون ، اصلاح جيبسون ، خدمة جيبسون ، مركز صيانة جيبسون ، لاندرى جيبسون ، ايس ميكر جيبسون ،دراير جيبسون ، gibson ، gibson ، gibson ، gibson ، gibson ، gibson

شغلنا الشاغل راحه عملائنا الكرام ..ولكم منا الشكر على ثقكتكم فينا المدير المسئول

فرع صيانة توكيل جيبسون سموحة 01023140280 توكيل جيبسون

فرع صيانة توكيل جيبسون ميامى 01129347771 توكيل جيبسون

فرع صيانة توكيل جيبسون العجمى 01220261030 توكيل جيبسون

فرع صيانة توكيل جيبسون المنتزة 01093055835 توكيل جيبسون فرع توكيل جيبسون ( خدمة عملاء )

ثلاجات جيبسون ، غسالات اطباق جيبسون ، ديب فريزر جيبسون ، اصلاح جيبسون ، خدمة جيبسون ، مركز صيانة جيبسون ، لاندرى جيبسون ، ايس ميكر جيبسون ،دراير جيبسون ،ثلاجات جيبسون ، غسالات اطباق جيبسون ، ديب فريزر جيبسون ، اصلاح جيبسون ، خدمة جيبسون مركز صيانة جيبسون ، لاندرى جيبسون ، ايس ميكر جيبسون ،دراير جيبسون ، ثلاجات جيبسون ، غسالات اطباق جيبسون ، ديب فريزر جيبسون ، اصلاح جيبسون ، خدمة جيبسون ، مركز صيانة جيبسون ، لاندرى جيبسون ايس ميكر جيبسون ،دراير جيبسون صيانة جيبسون القاهرة , صيانة جيبسون الساحل الشمالى , صيانة جيبسون برج العرب , صيانة جيبسون العجمى , صيانة جيبسون سموحه , صيانة جيبسون رشدى , صيانة جيبسون المندرة , صيانة جيبسون المنتزة , صيانة جيبسون العصافرة , صيانة جيبسون سيدى جابر , صيانة جيبسون لوران , صيانة جيبسون سابا باشا , صيانة جيبسون كينج ماريوط , صيانة جيبسون السيوف , صيانة جيبسون ميامى , صيانة جيبسون كامب شيزار , صيانة جيبسون المنصورة , صيانة جيبسون ابو هيف , صيانة جيبسون الرمل , صيانة جيبسون الدخيلة , صيانة جيبسون برج العرب , صيانة جيبسون ابوتلات , صيانة جيبسون البيطاش , صيانة جيبسون راس التين , صيانة بحرى ,صيانة جيبسون الابراهيمية,صيانة جيبسون سان ستيافنو,صيانة جيبسون ابوقير, صيانة جيبسون الشاطبى,صيانة جيبسون محطة الرمل , صيانة جيبسون المنشية, صيانة جيبسون القاهرة ,صيانة جيبسون القاهره , صيانة جيبسون القاهرة ,صيانة جيبسون القاهره ,صيانة جيبسون القاهرة ,صيانة جيبسون القاهره, صيانة جيبسون القاهرة ,صيانة جيبسون القاهره, صيانة جيبسون القاهرة ,صيانة جيبسون القاهره, صيانة جيبسون القاهرة ,صيانة جيبسون القاهره ,صيانة جيبسون القاهرة ,صيانة جيبسون القاهره, صيانة جيبسون القاهرة ,صيانة جيبسون القاهره صيانة جيبسون القاهرة ,صيانة جيبسون القاهره,

0235710008

مع تحيات ادارة الشركة