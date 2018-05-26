ينقص ركن في منتدى

issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
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النقاط
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#1
ينقص ركن في منتدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك للجميع


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الصورة : شاب من ضواحي باب الوادي ( الجزائر العاصمة) وجد هدا الحيوان في حالة حرجة فتكفل به ونتيجة كما هيا في صورة شيىء رائع ...كله عمل تطويعي وبادرة حسنة

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وها هو الان قد تغير عليه الامر من الاسوء الى الاحسن بفضل المحسنين فلما لا تكون مجموعة في منتدى لها نفس الهدف
فمتل هدا المخلوق الضعيف لو مرة شاحنة الموت لتما رميه بكل بشعة وقلة انسانية في الاقفاص المكهربة بينما هناك حلول اكثر انسانية وعقلانية

من خلال تفحصي للمنتدى اظن انه ينقص ركن هام جدا جدا وهو ركن يختص بالبيئة والاعتناء بالحيوان لكي تتكون مجموعة تطور عمل جماعي للتنبيه باليئة التي تعيش فيها و يكون هناك عمل تطوعي الاعتناء بالحيوانات الاليفة التي تحتاج الى المساعدة ......كطيور او القطط او الكلاب التي توجد في حالة حرجة وتحتاج للعناية فركن متل هدا يستطيع ان يجمع فئة من الاعضاء لها نفس الاهتمام في العمل التطويعي الدي يخص هدا الجانب . التنبيه الى حملات دات منفعة بيئية ....الخ المهم ركن في هدا الجانب .

اظن لا داعي لكي اتطرق لهدا الموضوع من جانب الديني او صحي اوالبيئي الكل يعلم بمنافع هدا العمل ونتائجه على مجتمع وعلى الفاعل في الدنيا والاخرة .

فلا يستطيع الانسان العيش بكل راحة بدون الاعتناء بالبيئة التي يعيش فيها وهي جزء من حياته اليومية .

الحل الدي يقول انك ترسل شاحنة لكي تلتقط الحيوان من شارع لكي يتخلص منه بطريقة بشعة وجماعية اظن نحنوا لنا دنب في هدا وهدا من نتائج غياب الوعي في مجتمع في هدا الجانب .
ومن خلال هدا موضوع كدلك ادعوا من يستطيع ان يمد يد مساعدة للجمعيات التي التعنى بالحيوان والاشتراك في مجموعات في دات مهمة ولما لا مجموعة كدلك في منتدى اللمة وفي ركن يختص بالبيئة ومساعدة الحيوانات التي تحتاج للمساعدة .

قط كان سبب في دخول النار وكلب كان سبب في دخول الجنة فلا تحتقر اي عمل حسن مهما صغر .

ادا قمت بمساعدة قط متلا في حالة حرجة وصعبة في شارع وربما مساعدة بيطرية ثم وجدت له مكان يستطيع العيش فيه بقية حياته في ظروف حسنة صحيح انك بمساعدة ربما قط واحد انك لم تغير العالم وكن بنسبة له العالمه تغير وسف تجده يوم لا ينفع مال ولا بنون .

والامر اريد به في خصوص البيئة ككل وبكل ما تعنيه الكلمة والعمل الجماعي وتطوعي يحدت الفارق .

شكرا
وصحا فطوركم
 
miss victoria

miss victoria

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
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المشاركات
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النقاط
71
العمر
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الإقامة
تيارت
#2
سلاااااام
ايه كيما قلت يخص ركن
في بلادنا الحيوانات متعذبين يعني ماكانش اهتمام بيهم خلاص
و ربي يجازي لعاون هاد القط و سيرتو رانا في الشهر الفضيل
شكراااااااا طرح مميز
تقبل مروري
 
issac570

issac570

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
1 أكتوبر 2007
المشاركات
3,590
الإعجابات
1,719
النقاط
191
#3
قال miss victoria:
سلاااااام
ايه كيما قلت يخص ركن
في بلادنا الحيوانات متعذبين يعني ماكانش اهتمام بيهم خلاص
و ربي يجازي لعاون هاد القط و سيرتو رانا في الشهر الفضيل
شكراااااااا طرح مميز
تقبل مروري
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سلام
عدم الاهتمام الدي تعاني منه البيئة ككل والقضية التي تخص الحيوان بشكل خاص نتاج غياب الوعي اجتماعيا واداريا . عندنا متلا القانون يعاقب من اساء الى الحيوان بي خمسة ايام سجن وغرامة مالية ربما اقل من 1000 دج حسب ظروف الواقعة وفي بلد اخر عقوبة الاساءة الى الحيوان يعاقب عليها حتى 10 سنوات سجن وغرمة مالية قد تصل الى 50000 دولار حسب الظروف الواقعة اي ما يعادل 4500000دج رقم هائل وان يدل على وعي بلدان اخرى ومجتمعات اخرى وللاسف على وضعية القانون عندنا في هدا الجانب .بل وهناك من ينادي بمنح الحيوان صفة ( شخص من غير انسان ) وحين يتم اعتماد هدا الطرح سوف تتغير وضعية الحيوان الى الاحسن بطبع في بلدان متقدمة تم الحبل على الجرار .

لتنبيه فقط : الشخص الدي قام بهد العمل كان قبل شهر رمضان العظيم ...واظن حصر الاحسان في مناسبة ما فقط او شهر فقط امر لا اراه صحيح ...العام طويل الاخت

شكر الاخت على الاهتمام والانتباه .
وصحا فطورك
 
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