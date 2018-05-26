ينقص ركن في منتدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك للجميع









الصورة : شاب من ضواحي باب الوادي ( الجزائر العاصمة) وجد هدا الحيوان في حالة حرجة فتكفل به ونتيجة كما هيا في صورة شيىء رائع ...كله عمل تطويعي وبادرة حسنة





وها هو الان قد تغير عليه الامر من الاسوء الى الاحسن بفضل المحسنين فلما لا تكون مجموعة في منتدى لها نفس الهدف

فمتل هدا المخلوق الضعيف لو مرة شاحنة الموت لتما رميه بكل بشعة وقلة انسانية في الاقفاص المكهربة بينما هناك حلول اكثر انسانية وعقلانية

من خلال تفحصي للمنتدى اظن انه ينقص ركن هام جدا جدا وهو ركن يختص بالبيئة والاعتناء بالحيوان لكي تتكون مجموعة تطور عمل جماعي للتنبيه باليئة التي تعيش فيها و يكون هناك عمل تطوعي الاعتناء بالحيوانات الاليفة التي تحتاج الى المساعدة ......كطيور او القطط او الكلاب التي توجد في حالة حرجة وتحتاج للعناية فركن متل هدا يستطيع ان يجمع فئة من الاعضاء لها نفس الاهتمام في العمل التطويعي الدي يخص هدا الجانب . التنبيه الى حملات دات منفعة بيئية ....الخ المهم ركن في هدا الجانب .

اظن لا داعي لكي اتطرق لهدا الموضوع من جانب الديني او صحي اوالبيئي الكل يعلم بمنافع هدا العمل ونتائجه على مجتمع وعلى الفاعل في الدنيا والاخرة .

فلا يستطيع الانسان العيش بكل راحة بدون الاعتناء بالبيئة التي يعيش فيها وهي جزء من حياته اليومية .

الحل الدي يقول انك ترسل شاحنة لكي تلتقط الحيوان من شارع لكي يتخلص منه بطريقة بشعة وجماعية اظن نحنوا لنا دنب في هدا وهدا من نتائج غياب الوعي في مجتمع في هدا الجانب .

ومن خلال هدا موضوع كدلك ادعوا من يستطيع ان يمد يد مساعدة للجمعيات التي التعنى بالحيوان والاشتراك في مجموعات في دات مهمة ولما لا مجموعة كدلك في منتدى اللمة وفي ركن يختص بالبيئة ومساعدة الحيوانات التي تحتاج للمساعدة .

قط كان سبب في دخول النار وكلب كان سبب في دخول الجنة فلا تحتقر اي عمل حسن مهما صغر .

ادا قمت بمساعدة قط متلا في حالة حرجة وصعبة في شارع وربما مساعدة بيطرية ثم وجدت له مكان يستطيع العيش فيه بقية حياته في ظروف حسنة صحيح انك بمساعدة ربما قط واحد انك لم تغير العالم وكن بنسبة له العالمه تغير وسف تجده يوم لا ينفع مال ولا بنون .

والامر اريد به في خصوص البيئة ككل وبكل ما تعنيه الكلمة والعمل الجماعي وتطوعي يحدت الفارق .