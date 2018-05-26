انجاز اصلاحات فريزر وايت ويل 01060037840 | ضمان عام | 0235700997 وكيل وايت ويل شيراتون

وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة وايت ويل الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال وايت ويل||

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مركز صيانة وايت ويل يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة وايت ويل الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح وايت ويل الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

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الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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