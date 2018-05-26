انجاز اصلاحات ثلاجة كريازى 01210999852 | ضمان عام | 0235710008 توكيل كريازى ارض الجولف

ماركة كريازى

وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة كريازى الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال كريازى||

// 0235710008 // 0235699066 // 0235682820 // 0235700994 / 0235700997 || 01210999852 / 01220261030 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01220261030 / 01154008110 / 01129347771 / 01223179993 / 01220261030 / 01010916814 / 01207619993 / 01112124913 | المحمول :| 01154008110 | 01210999852

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مركز صيانة كريازى يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة كريازى الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح كريازى الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

مجموعة شركات كريازى احدى الشركات الرائدة فى مجال( صيانة ثلاجات كريازى & صيانة ديب فريزر كريازى & صيانة ديب فريزر كريازى &ثلاجات كريازى &صيانة ثلاجات كريازى &صيانة ثلاجات كريازى ، صيانة ثلاجات كريازى )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات مركز كريازى kiriazi, agent توكيل كريازى

اسرع تحقيق الصيانة الجيدة كريازى &افضل ارشادات صيانة كريازى &نقوم بتقديم خدمة الصيانة الفورية كريازى &الجودة هى العنصر الاساسى فى صيانة كريازى الجيزة &

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تتعهد مجموعة شركات( صيانة كريازى ) بتقديم اجود خدمة وتقديم اعلى مستوى من التدريب

اعلى كفائة صيانة كريازى ( مركز صيانة كريازى ) kiriazi,

حيث اننا المركز الوحيد فى مصر{ صيانة كريازى {

مع تحيات ادارة توكيل صيانة كريازى

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