انجاز اصلاحات غساله يونفرسال 01154008110 | ضمان عام | 0235682820وكيل يونفرسال مصر الجديدة

ماركة يونفيرسال

وكيل كبري الشركات العالميه فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مصر

توفر مركز صيانة يونفيرسال الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال يونفيرسال||

// 0235710008 // 0235699066 // 0235682820 // 0235700994 / 0235700997 || 01210999852 / 01220261030 / 01112124913 / 01154008110 / 01283377353 / 01220261030 / 01154008110 / 01129347771 / 01223179993 / 01220261030 / 01010916814 / 01207619993 / 01112124913 | المحمول :| 01154008110 | 01210999852

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مركز صيانة يونفيرسال يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر( صيانة يونفيرسال الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح يونفيرسال الاجهزة المنزلية الاولي فى مصر

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الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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تعد خدمة الدعم الفنى من احدث خدمات مركز يونفيرسال universal, agent توكيل يونفيرسال

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مع تحيات ادارة توكيل صيانة يونفيرسال

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