تحميل وتنزيل تطبيق Google Play Store 10.1.30 للاندرويد

تحميل سوق بلاي للأندرويد Google Play Store 2018 أكبر مركز تحميل تطبيقات أندرويد على الإطلاق

يعد المتجر أو سوق بلاي Play Market أضخم مركز تنزيل تطبيقات متوفر للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد. حيث وإنه سوق التطبيقات الرسمي المقدّم من شركة جوجل مطوّر نظام أندرويد Android.



حيث يمكنك الآن تنزيل الإصدار الأخير مجاناً من خلال الرابط بصيغة APK المتوافقة مع جهازك وبإصداره الأخير أو بإمكانك تنزيل الإصدارات القديمة إذا أردت من خلال رابط التحميل المباشر الموجود في أعلى وأسفل الصفحة.

بالنسبة للتسمية فهناك تسميات كثيرة يبتكرها المستخدمين باستمرار واصبحت متداولة في كل مكان مثل المتجر، السوق، متجر التطبيقات، سوق التطبيقات، سوق بلاي، وهي لا تعد ولا تحصى وتختلف من مستخدم لآخر ولكن ما يبسط المسألة هو أن الجميع يستوعب الأمر ويتعرف على المغزى وهو جوجل بلاي ستور مباشرة عند رؤيتهم أو سماعهم لأي من تلك التسميات.

ومنها كذلك متجر بلاي، أندرويد ماركت، أندرويد ستور، متجر ألعاب أندرويد، سوق أندرويد الرسمي، سوق Play، جوجل بلاي عربي، سوق بلي أمريكي، متجر Play ألعاب، سوق بلاي سامسونج.

وبالنسبة للمستخدمين ممن يتقنون اللغة الإنجليزية فلديهم تسميات تخصهم كذلك مثل Google Play Store، Android Store، Android Market، Play Store وهذه جميعها تندرج ضمن التسميات المتداولة أو بإمكاننا أن نسميها التسميات الشعبية.



تتوفر في سوق أندرويد أو متجر Play الكثير والعديد من تطبيقات أندرويد المجانية وكذلك ألعاب أندرويد مجانية حيث يمكنك تحميل وتنزيل التطبيق أو اللعبة على جهاز الأندرويد الخاص بك وكذلك ضمان الحصول على تحديثات مستقبلية والتحديث الأخير مجاناً حال توفرها.







الموقع الرسمي للبرنامج





ترخيص البرنامج : مجاني

رقم الاصدار : 10.1.30

حجم الاصدار : 14.8 MB



تحميل البرنامج : Download: Google Play Store 10.1.30