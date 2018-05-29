من القلب...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توحشتك ي أبي رشيد رحمك الله يأبي

النقاء كان أبي.. والحب هو أبي

توحشتك رحمك الله رحمة الأبرار وأدخلك جنته بغير حساب

شعور لايوصف انه مؤلم حقا

أوجه هذه الرسالة من هنا ..

لكل من إبتعد عن والديه بمشاغل الدنيا

لكل من شغلته عائلته عن والديه الحبيبن

لكل من لم يزر والديه منذ فترة ، أن يبادرإلى زيارتهما قريباً

و من كان مسافراً بعيداً عن أهله ، لا يجعل الحياة تشغله ، فليبادر وليواظب على الإتصال بهما دوماً

فمع أهلنا لا حساب للزمان ولا قياس للمكان

لا أجمل من كلمة دافئة حنونة يقولها الأبوين لأولادهما

و لا أجمل من كلمة الرضى منهما ، و لا أجمل من شعور البر بهما

إنتبهوا على والديكما و لا تبتعدوا عنهما



أخي ، أختي ، يا من كنت يوماً سببا لدمعة من عيني أبويك ، سارع إليهما ، وإمسح دمعتهما و اطلب مسامحتهما

يا من كنت لحظة عاقاً لوالديك و أبدلت زوجك / زوجتك بهما

أسرع إليهما و قل لهما أنهما أصحاب الدار و أنتم الضيوف عليهما



فعقوق الوالدين لا يؤجل و تجازى عليه في الدنيا

فلكل عاق ، أسرع وأغتنم الفرصة لترضيهما لترضي الرحمن و ترضيهما



يعرف جيداً معنى بر الوالدين من يعيش هذا الإحساس معهما و يعرف معناه و جماله

و يتعب جداً من يفقد هذا الإحساس حين يفقد أحدهما و يحرم منه



يعرف جيداً معنى بر الوالدين الحبيبين ، حين يصبح الأبناء آباءً ، ويحصد نتيجة بره أوعقوقه لوالديه بأبنائه

فلا تجعل أبناؤك يوماً يقسون عليك بقسوتك على أبويك

فكما تعامل والديك تجازى من أبناؤك



آه من حرقة فراق أحد الوالدين ما أصعبها

آه يا حبيبي يا أبي رشيد ما أصعب فراقك رحمك الله أبي وأسكنك فسيح جنانه