اشترى ولد بنطالا جاهزا من السوق bn/- bn/

abou khaled
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اشترى ولد بنطالا جاهزا من السوق ...
- فوجده طويلا ب4 سم،
- طلب الابن من أمه أن تقصره 4 سم ، فقالت إنها مشغولة ، ذهب إلى اخته الكبيرة و طلب منها أن تقصر البنطال ب4سم فاعتذرت لأنها تجهز العشاء !!
- ذهب إلى محل الخياطة فقصره واستلف من زميله أجرة الخياط ، وعاد إلى المنزل و وضعه في خزانته ونام كي يلبسه للعيد
-الأم حن قلبها وذهبت إلى غرفة الابن وأخرجت البنطال وقصرته 4سم وأعادته إلى مكانه ! .
-الأخت الكبيرة بعد أن أكملت تجهيز العشاء رق قلبها و ذهبت إلى غرفة أخيها وقصرت البنطال 4سم ثم أعادته !
-في الصباح استيقظ الولد و هو مبتهج ببنطاله الجديد يريد أن يلبسه ليريه لأصدقائه !.
و إذا به يتفاجأ أن بنطاله للركبة.. ولم يستطع ان يلبسه وحزن حزنا كبيرا.
النتيجة :
"إذا كان الفريق يعمل بدون تنسيق مسبق؛ يفشل فشلا ذريعاً، رغم التضحيات الكبيرة والنوايا الطيبة"!!
- فوجده طويلا ب4 سم،
- طلب الابن من أمه أن تقصره 4 سم ، فقالت إنها مشغولة ، ذهب إلى اخته الكبيرة و طلب منها أن تقصر البنطال ب4سم فاعتذرت لأنها تجهز العشاء !!
- ذهب إلى محل الخياطة فقصره واستلف من زميله أجرة الخياط ، وعاد إلى المنزل و وضعه في خزانته ونام كي يلبسه للعيد
-الأم حن قلبها وذهبت إلى غرفة الابن وأخرجت البنطال وقصرته 4سم وأعادته إلى مكانه ! .
-الأخت الكبيرة بعد أن أكملت تجهيز العشاء رق قلبها و ذهبت إلى غرفة أخيها وقصرت البنطال 4سم ثم أعادته !
-في الصباح استيقظ الولد و هو مبتهج ببنطاله الجديد يريد أن يلبسه ليريه لأصدقائه !.
و إذا به يتفاجأ أن بنطاله للركبة.. ولم يستطع ان يلبسه وحزن حزنا كبيرا.
النتيجة :
"إذا كان الفريق يعمل بدون تنسيق مسبق؛ يفشل فشلا ذريعاً، رغم التضحيات الكبيرة والنوايا الطيبة"!!