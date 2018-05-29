اشترى ولد بنطالا جاهزا من السوق bn/- bn/

اشترى ولد بنطالا جاهزا من السوق ...

- فوجده طويلا ب4 سم،

- طلب الابن من أمه أن تقصره 4 سم ، فقالت إنها مشغولة ، ذهب إلى اخته الكبيرة و طلب منها أن تقصر البنطال ب4سم فاعتذرت لأنها تجهز العشاء !!

- ذهب إلى محل الخياطة فقصره واستلف من زميله أجرة الخياط ، وعاد إلى المنزل و وضعه في خزانته ونام كي يلبسه للعيد

-الأم حن قلبها وذهبت إلى غرفة الابن وأخرجت البنطال وقصرته 4سم وأعادته إلى مكانه ! .

-الأخت الكبيرة بعد أن أكملت تجهيز العشاء رق قلبها و ذهبت إلى غرفة أخيها وقصرت البنطال 4سم ثم أعادته !

-في الصباح استيقظ الولد و هو مبتهج ببنطاله الجديد يريد أن يلبسه ليريه لأصدقائه !.

و إذا به يتفاجأ أن بنطاله للركبة.. ولم يستطع ان يلبسه وحزن حزنا كبيرا.



النتيجة :

"إذا كان الفريق يعمل بدون تنسيق مسبق؛ يفشل فشلا ذريعاً، رغم التضحيات الكبيرة والنوايا الطيبة"!!