كلام جميل...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحيانا من ضعف الإنسان وقصور عقله يعتقد أن مشكلته ليس لها حل

وأن تلك هي النهاية واختفاء السعادة من حياته لكن الله سبحانه وتعالى اكبر من كل الهموم ومادام في القلب نبض وفي الروح نفس فهناك أمل، أنت لاتعلم؟

لكن عليك أن تحسن الظن بالقادر على أن يغير ظروفك في لمح البصر

تك المشاكل مجرد اختبار لتتوب وتصبر وتصحح طريقك إلى الله

مهما بدت الحياة قاسية، علق قلبك بالله وبرحمة الحي القيوم استغث