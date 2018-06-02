اترك أثر طيب...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحار الدنيا لاتطفئ جمرة من نار جهنم ولكن دمعة من خشية الله تحجبك عنها، ماأغلى الدموع يصحبها الخشوع لتسكن الجوارح إلى درب الرجوع

حافظ على حسناتك أكثر من انفاسك فأنفاسك راحلة وحسناتك باقية والموفق والسعيد هو الذي إذا توقفت انفاسه لم تتوقف حسناته!

مسافر أنت والآثار باقية فاترك وراءك ماتحيي به أثرك.