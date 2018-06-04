نمره اصلاح امريكول شبرا $01225025360 $ 01014723434 $ 01127571696

كبري الشركات فى مجال صيانة الاجهزة المنزلية , مص

توفر شركة صيانة امريكول الصيانة والتجديد للاجهزة

ارقام اتصال امريكول||

0235695244 || 01225025360 |المحمول :| 01014723434 || 01127571696

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الصيانة الشاملة لاجهزة تكييفات امريكول فى مصر

تكييفات امريكول مصر الجديده 01014723434

امريكول الزيتون 01225025360

تكييفات امريكول الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة امريكول

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية



مركز صيانة امريكوليغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة امريكول الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح امريكول الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات امريكول احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة تكييفات امريكول& صيانة مكيف امريكول & صيانة تكييف امريكول&شحن امريكول&صيانة تكييفات امريكول&صيانة شحن امريكول، صيانة تكييفات امريكول )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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0235695244 || 01225025360 || 01014723434 || 01127571696

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يقدم وكيل امريكول المعتمد خدمة و صيانة شركة امريكول حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

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نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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امريكول فيصل – امريكول الهرم – امريكول المنيل – امريكول الدقى – امريكول الاسكندرية ..

امريكول اكتوبر – امريكول الرحاب – امريكول الشروق – امريكول مدينة العبور – امريكول الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا //

01014723434 // 01225025360 // 01127571696 // 0235695244 /







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