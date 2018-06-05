منتجات الكوبرا للرخام والجرانيت | تصدير رخام | تصدير جرانيت

Cobra2
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 جوان 2018
- المشاركات
- 1
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 0
- العمر
- 35
- الإقامة
- Egypt
- الجنس
- أنثى
منتجات مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت | تصدير رخام | تصدير جرانيت
يتميز مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بانتاج الترابيع والالواح بمقاسات وسماكات مختلفة و حسب طلب العميل والتى تستخدم فى الارضيات والحوائط بالاضافة الى اعمال التكسية الداخليه والخارجية واعمال الزخرفة .
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منتجات مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت
رخام مصرى
جرانيت مصرى
الاحجار الطبيعيه
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يقع مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بشق الثعبان بجمهورية مصر العربية ، ويعتبر من أكبر المصانع بالشرق الاوسط ، وقد تم تجهيزه بالمعدات الحديثه باستخدام العمالة الماهرة قادره على تلبيه جميع المتطلبات ، ويتميز مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بضبط جودة الانتاج بفرز درجات الالوان وجودة التصنيع لضمان اعلى مستوى من الجودة.
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ولمزيد من الاستفسارات تواصل معنا :
تليفون/ واتس اب : 00201033000335
الايميل : alcobra4export@gmail.com
الموقع *: مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت 01033000335-002
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