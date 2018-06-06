المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (21)

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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Setif
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#1
السلام عليكم ورحمة الله


إِنَ الحَمدَ لله نَحْمَدَه وُنَسْتعِينَ بهْ ونَسْتغفرَه ، ونَعوُذُ بالله مِنْ شِروُر أنْفْسِنا ومِن سَيئاتِ أعْمَالِنا ،
مَنْ يُهدِه الله فلا مُضِل لَه ، ومَنْ يُضلِل فَلا هَادى له ، وأشهَدُ أنَ لا إله إلا الله وَحْده لا شريك له ،
وأشهد أن مُحَمَداً عَبدُه وَرَسُوُله .. اللهم صَلِّ وسَلِم وبَارِك عَلى عَبدِك ورَسُولك مُحَمَد وعَلى آله وصَحْبِه أجْمَعينْ ،
ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَان إلى يَوُمِ الدِينْ وسَلِم تسْليمَاً كَثيراً

تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم


تذكير بسير المسابقة:


نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
100 دج للفائز الأول / يوميًا
الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم











ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة





المدة الزمنية للمسابقة:



من بعد العصر إلى قبل المغرب



في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم




تنطلق المسابقة على الساعة 17:10 وتنتهي على الساعة 19:10
 
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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#2
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#2
تم افتتاح المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (21)
حظ موفق للجميع
 
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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
415
الإعجابات
1,293
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41
الجنس
ذكر
#3
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
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هدوء المطر

هدوء المطر

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#8
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
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#15
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