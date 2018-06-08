أفضل الطرق لعلاج الكوليسترول

نسيم الشروق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 جوان 2018
- المشاركات
- 1
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 0
- العمر
- 23
- الإقامة
- فلسطين
- الجنس
- ذكر
لاشك أن أبرز الأمراض القلبية التي يمكن أن يصاب بها الإنسان هو مرض ارتفاع الكوليسترول في الدم، وبما أن القلب الجهاز الرئيسي في جسم الإنسان وأي خلل يصبه فإنه يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة مثل لسكتة قلبية أو جلطة دماغية أو الوفاة، والسبب الرئيسي لتلك الأمراض هو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عن المعدل الطبيعي مما يؤدي إلى انسداد الشرايين بفعل تراكم الدهون في الشرايين، ويلجأ البعض للوقاية من هذه الأمراض إلى ممارسة الرياضة مثل تمارين اللياقة والركض والمشي، والبعض الآخر يفضل تناول الأدوية وبعض المنتجات الغذائية لشركة Gastrogen وهي منتجات تحتوي على الغلوكومان يمتاز بأن له تأثير قوي وفعال تعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول والنشويات، كما وتحافظ على مستويات معتدلة من الكوليسترول دون أية آثار جانبية.
أنصحكم باستخدام هذه المنتجات
أنصحكم باستخدام هذه المنتجات