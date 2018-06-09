ڨالو ناس بكري

جودا الجميلة

جودا الجميلة

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
31 ماي 2018
المشاركات
20
الإعجابات
18
النقاط
3
العمر
13
الإقامة
تيبازة
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمان الرحيم
انا شفة ان لازم نحطو موقع نكتبو فيه كلام ناس بكري ماعليكم غير تكتبو قالو ناس بكري و تحطو الكلام
قالو ناس بكري الذيب ذيب و الحبيب حبيب و القهوة تتبدل كي نزيدولها الحليب
قالو ناس بكري لي فاتو الهدرة يقول سمعت ولي فاتو الماكلة يقول شبعت
قالو ناس بكري ضربني و بكى سبقني و شتكى
 
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