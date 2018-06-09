ڨالو ناس بكري

جودا الجميلة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 31 ماي 2018
- المشاركات
- 20
- الإعجابات
- 18
- النقاط
- 3
- العمر
- 13
- الإقامة
- تيبازة
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمان الرحيم
انا شفة ان لازم نحطو موقع نكتبو فيه كلام ناس بكري ماعليكم غير تكتبو قالو ناس بكري و تحطو الكلام
قالو ناس بكري الذيب ذيب و الحبيب حبيب و القهوة تتبدل كي نزيدولها الحليب
قالو ناس بكري لي فاتو الهدرة يقول سمعت ولي فاتو الماكلة يقول شبعت
قالو ناس بكري ضربني و بكى سبقني و شتكى
انا شفة ان لازم نحطو موقع نكتبو فيه كلام ناس بكري ماعليكم غير تكتبو قالو ناس بكري و تحطو الكلام
قالو ناس بكري الذيب ذيب و الحبيب حبيب و القهوة تتبدل كي نزيدولها الحليب
قالو ناس بكري لي فاتو الهدرة يقول سمعت ولي فاتو الماكلة يقول شبعت
قالو ناس بكري ضربني و بكى سبقني و شتكى