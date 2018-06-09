ڨالو ناس بكري

بسم الله الرحمان الرحيم

انا شفة ان لازم نحطو موقع نكتبو فيه كلام ناس بكري ماعليكم غير تكتبو قالو ناس بكري و تحطو الكلام

قالو ناس بكري الذيب ذيب و الحبيب حبيب و القهوة تتبدل كي نزيدولها الحليب

قالو ناس بكري لي فاتو الهدرة يقول سمعت ولي فاتو الماكلة يقول شبعت

قالو ناس بكري ضربني و بكى سبقني و شتكى

قالو ناس بكري جات تكحلها عماتها