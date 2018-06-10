|| ملاعب المونديال ||2018







السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ملاعب المونديال و خريطه كل المباريات الذى ستقام على الملاعب



Luzhniki Stadium



ملعب لاجينكى بمدينه موسكو ويتسع الى 81,000 متفرج ، سيحضتن 4 مباريات من الدور الأول



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

روسيا

-

السعودية

المانيا

-

المكسيك

البرتغال

-

المغرب

الدنمارك

-

فرنسا ​







بالأضافه الى مباره دور السته عشر ، نصف النهائى ومباره النهائى

Saint Petersburg



ملعب سانت بيتسبرغ بمدينه سان بيترسبرغ ويتسع الى 68,134 متفرج ، احضتن كاس القارات وسيحضتن 4 مباريات من الدور الأول



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

المغرب

-

ايران

روسيا

-

مصر

البرازيل

-

كوستاريكا

نيجيريا

-

الأرجنتين ​









بالأضافه الى مباره من دور السته عشر ومباره من النصف النهائى ومباره تحديد المراكز ​



Fisht Olympic Stadium



ملعب فيشت الأولمبى بمدينه شوتشى يتسع الى 47,659 متفرج ، أحتضن كاس العالم للقارات سيتحضن 4 لقائات فى دور المجموعات هم :

أسبانيا × البرتغال

بلجيكا × بنما

المانيا × السويد

أستراليا × بيرو



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

أسبانيا

-

البرتغال

بلجيكا

-

بنما

المانيا

-

السويد

أستراليا

-

بيرو ​









بالأضافه الى مباره من دور السته عشر ومباره من ربع النهائى ​



Nizhny Novgorod Stadium



ملعب نيجى نوفغورود بمدينه نيجي يتسع الى 44,899 متفرج، سيحضتن 4 لقائات من دور المجموعات هم :



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

السويد

-

كوريا الجنوبية

الأرجنتين

-

كرواتيا

أنجترا

-

بنما

سويسرا

-

كوستاريكا ​







بالأضافه الى مباره من دور السته عشر ومباره من ربع النهائى



Cosmos Arena



كوزموس أرينا بمدينه سامارا ويتسع الى 44,918 متفرج ، وسيحتضن 4 لقائات من المجموعات :



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

كوستاريكا

-

صربيا

الدنمارك

-

استراليا

أوروغواى

-

روسيا

السنغال

-

كولومبيا ​







بالأضافه الى مباره من دور السته عشر و مباره من ربع النهائى



Kazan Arena



كازان أرينا بمدينه كازان والملعب يتسع الى 45,379 متفرج، أحضتن كاس العالم للقارات 2017 وسيلعب فيه 4 مباريات من الدور الاول



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

فرنسا

-

أستراليا

إيران

-

اسبانيا

بولندا

-

كولومبيا

كوريا الجنوبية

-

المانيا ​







بالأضافه الى مباره من دور السته عشر و مباره من ربع النهائى



Otkritie Arena



أوتكريتى أرينا بمدينه موسكو ويتسع الى 45,360 متفرج، سيحضتن 4 لقائات من دور المجموعات



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

الأرجنتين

-

أيسلندا

بولندا

-

السنغال

بلجيكا

-

تونس

صربيا

-

البرازيل ​







ومباره من دور السته عشر



Rostov Arena

Rostov Arena

روستوف أرينا بمدينه روستوف ويتسع الى 45,000 متفرج ، وسيحتضن 4 مباريات من دور المجموعات



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

البرازيل

-

سويسرا

اوروغواى

-

السعودية

كوريا الجنوبية

-

المكسيك

أيسلندا

-

كرواتيا ​







ومباره من دور السته عشر

Volgograd Arena



ملعب فولغوغراد أرينا بمديه فولغوغراد ويتسع الى 45,568 متفرج ، سيحتضن 4 لقائات فى دور المجموعات



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

تونس

-

انجلترا

نيجيريا

-

إيسلندا

السعوديه

-

مصر

اليابان

-

بولندا ​









Mordovia Arena



ملعب موردوفيا أرينا بمدينه سارانسك ويتسع الى 44,442 متفرج ، وسيحتضن 4 لقائات من دور المجموعات



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

بيرو

-

الدنمارك

كولومبيا

-

اليابان

إيران

-

البرتغال

بنما

-

تونس ​











Ekaterinburg Arena



أكاتيرنبيرغ أرينا بمدينه يكاترينبورغ ويتسع الى 35,696 متفرج ، وسيحتضن 4 مباريات من الدور الاول



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

مصر

-

أورواغواى

فرنسا

-

بيرو

اليابان

-

السنغال

المكسيك

-

السويد ​









Kaliningrad Stadium



ملعب كيلنغراد بمدينه كلينغراد ويتسع الى 35,212 متفرج ، سيحضتن 4 مباريات من الدور الأول



الفريق الأول

النتيجة

الفريق الثانى

كرواتيا

-

نيجيريا

صربيا

-

سويسرا

اسبانيا

-

المغرب

انجلترا

-

بلجيكا ​









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