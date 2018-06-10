|| ملاعب المونديال ||2018

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,401
الإعجابات
19,981
النقاط
556
العمر
24
الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#1



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ملاعب المونديال و خريطه كل المباريات الذى ستقام على الملاعب

Luzhniki Stadium

ملعب لاجينكى بمدينه موسكو ويتسع الى 81,000 متفرج ، سيحضتن 4 مباريات من الدور الأول

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
روسيا
-
السعودية
المانيا
-
المكسيك
البرتغال
-
المغرب
الدنمارك
-
فرنسا


بالأضافه الى مباره دور السته عشر ، نصف النهائى ومباره النهائى

Saint Petersburg

ملعب سانت بيتسبرغ بمدينه سان بيترسبرغ ويتسع الى 68,134 متفرج ، احضتن كاس القارات وسيحضتن 4 مباريات من الدور الأول

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
المغرب
-
ايران
روسيا
-
مصر
البرازيل
-
كوستاريكا
نيجيريا
-
الأرجنتين


بالأضافه الى مباره من دور السته عشر ومباره من النصف النهائى ومباره تحديد المراكز



Fisht Olympic Stadium

ملعب فيشت الأولمبى بمدينه شوتشى يتسع الى 47,659 متفرج ، أحتضن كاس العالم للقارات سيتحضن 4 لقائات فى دور المجموعات هم :
أسبانيا × البرتغال
بلجيكا × بنما
المانيا × السويد
أستراليا × بيرو

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
أسبانيا
-
البرتغال
بلجيكا
-
بنما
المانيا
-
السويد
أستراليا
-
بيرو


بالأضافه الى مباره من دور السته عشر ومباره من ربع النهائى



Nizhny Novgorod Stadium

ملعب نيجى نوفغورود بمدينه نيجي يتسع الى 44,899 متفرج، سيحضتن 4 لقائات من دور المجموعات هم :

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
السويد
-
كوريا الجنوبية
الأرجنتين
-
كرواتيا
أنجترا
-
بنما
سويسرا
-
كوستاريكا


بالأضافه الى مباره من دور السته عشر ومباره من ربع النهائى


Cosmos Arena

كوزموس أرينا بمدينه سامارا ويتسع الى 44,918 متفرج ، وسيحتضن 4 لقائات من المجموعات :

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
كوستاريكا
-
صربيا
الدنمارك
-
استراليا
أوروغواى
-
روسيا
السنغال
-
كولومبيا


بالأضافه الى مباره من دور السته عشر و مباره من ربع النهائى


Kazan Arena

كازان أرينا بمدينه كازان والملعب يتسع الى 45,379 متفرج، أحضتن كاس العالم للقارات 2017 وسيلعب فيه 4 مباريات من الدور الاول

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
فرنسا
-
أستراليا
إيران
-
اسبانيا
بولندا
-
كولومبيا
كوريا الجنوبية
-
المانيا


بالأضافه الى مباره من دور السته عشر و مباره من ربع النهائى


Otkritie Arena

أوتكريتى أرينا بمدينه موسكو ويتسع الى 45,360 متفرج، سيحضتن 4 لقائات من دور المجموعات

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
الأرجنتين
-
أيسلندا
بولندا
-
السنغال
بلجيكا
-
تونس
صربيا
-
البرازيل


ومباره من دور السته عشر


Rostov Arena

روستوف أرينا بمدينه روستوف ويتسع الى 45,000 متفرج ، وسيحتضن 4 مباريات من دور المجموعات

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
البرازيل
-
سويسرا
اوروغواى
-
السعودية
كوريا الجنوبية
-
المكسيك
أيسلندا
-
كرواتيا


ومباره من دور السته عشر

Volgograd Arena

ملعب فولغوغراد أرينا بمديه فولغوغراد ويتسع الى 45,568 متفرج ، سيحتضن 4 لقائات فى دور المجموعات

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
تونس
-
انجلترا
نيجيريا
-
إيسلندا
السعوديه
-
مصر
اليابان
-
بولندا




Mordovia Arena

ملعب موردوفيا أرينا بمدينه سارانسك ويتسع الى 44,442 متفرج ، وسيحتضن 4 لقائات من دور المجموعات

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
بيرو
-
الدنمارك
كولومبيا
-
اليابان
إيران
-
البرتغال
بنما
-
تونس





Ekaterinburg Arena

أكاتيرنبيرغ أرينا بمدينه يكاترينبورغ ويتسع الى 35,696 متفرج ، وسيحتضن 4 مباريات من الدور الاول

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
مصر
-
أورواغواى
فرنسا
-
بيرو
اليابان
-
السنغال
المكسيك
-
السويد




Kaliningrad Stadium

ملعب كيلنغراد بمدينه كلينغراد ويتسع الى 35,212 متفرج ، سيحضتن 4 مباريات من الدور الأول

الفريق الأول
النتيجة
الفريق الثانى
كرواتيا
-
نيجيريا
صربيا
-
سويسرا
اسبانيا
-
المغرب
انجلترا
-
بلجيكا








 

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