المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (25)

فاعل الخير
::منشط المسابقة اليومية::
- إنضم
- 13 ديسمبر 2016
- المشاركات
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- النقاط
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- العمر
- 16
- الإقامة
- في مريخ ^_^
- الجنس
- ذكر
رمضان كريم على الجميع
إِنَ الحَمدَ لله نَحْمَدَه وُنَسْتعِينَ بهْ ونَسْتغفرَه ، ونَعوُذُ بالله مِنْ شِروُر أنْفْسِنا ومِن سَيئاتِ أعْمَالِنا ،
مَنْ يُهدِه الله فلا مُضِل لَه ، ومَنْ يُضلِل فَلا هَادى له ، وأشهَدُ أنَ لا إله إلا الله وَحْده لا شريك له ،
وأشهد أن مُحَمَداً عَبدُه وَرَسُوُله .. اللهم صَلِّ وسَلِم وبَارِك عَلى عَبدِك ورَسُولك مُحَمَد وعَلى آله وصَحْبِه أجْمَعينْ ،
ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَان إلى يَوُمِ الدِينْ وسَلِم تسْليمَاً كَثيراً
تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم
تذكير بسير المسابقة:
نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
100 دج للفائز الأول / يوميًا
ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...
أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة
المدة الزمنية للمسابقة:
من بعد العصر إلى قبل المغرب
في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم
تنطلق المسابقة على الساعة 17:10 وتنتهي على الساعة 19:10
بالتوفيق للجميع