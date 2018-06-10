المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (25)

فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
4,237
الإعجابات
6,673
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1













رمضان كريم على الجميع




















إِنَ الحَمدَ لله نَحْمَدَه وُنَسْتعِينَ بهْ ونَسْتغفرَه ، ونَعوُذُ بالله مِنْ شِروُر أنْفْسِنا ومِن سَيئاتِ أعْمَالِنا ،
مَنْ يُهدِه الله فلا مُضِل لَه ، ومَنْ يُضلِل فَلا هَادى له ، وأشهَدُ أنَ لا إله إلا الله وَحْده لا شريك له ،
وأشهد أن مُحَمَداً عَبدُه وَرَسُوُله .. اللهم صَلِّ وسَلِم وبَارِك عَلى عَبدِك ورَسُولك مُحَمَد وعَلى آله وصَحْبِه أجْمَعينْ ،
ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَان إلى يَوُمِ الدِينْ وسَلِم تسْليمَاً كَثيراً



تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم





تذكير بسير المسابقة:



نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
100 دج للفائز الأول / يوميًا





















ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة















المدة الزمنية للمسابقة:







من بعد العصر إلى قبل المغرب







في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم







تنطلق المسابقة على الساعة 17:10 وتنتهي على الساعة 19:10

بالتوفيق للجميع
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
4,237
الإعجابات
6,673
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
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