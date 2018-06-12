أكلة تركية سريعة و لذيذة تحضر في عشر دقائق 😋😋

يا رباليوم جبتلكم اكلة سريعة و خفيفةالاصل تاعها تركية .. باش منطولش عليكم هاذي مكوناتهاالمكونات : بطاطا ♥ 200 غرام صدور دجاج ♥ فلفل اخضر ♥ فطر♥ بصل♥ جبن ♥ كوب ونصف حليب ♥ ملعقة ونصف دقيق ♥ ملعقة ونصف زبد ♥ ملعقة صغيرة معجون طماطم ♥ زيت ♥ ملح♥ فلفل اسودطريقة التضير راح تكون في الفيديو في قناتنا على اليوتيب (صحة جمال اعشاب و طبخ )هذه رابط الفيديولا تنسو زيارة رابطنا المعطى اعلاه والدعم على قناتنا في اليوتيب هذا طبعا يكون فضلا وليس امراامع تحياتي .. صحا فطور الجميعام دودي