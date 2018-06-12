أكلة تركية سريعة و لذيذة تحضر في عشر دقائق 😋😋

Mouldi Tercha
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 جوان 2018
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- الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم ..
وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب
اليوم جبتلكم اكلة سريعة و خفيفة الاصل تاعها تركية .. باش منطولش عليكم هاذي مكوناتها
المكونات : بطاطا ♥ 200 غرام صدور دجاج ♥ فلفل اخضر ♥ فطر♥ بصل♥ جبن ♥ كوب ونصف حليب ♥ ملعقة ونصف دقيق ♥ ملعقة ونصف زبد ♥ ملعقة صغيرة معجون طماطم ♥ زيت ♥ ملح♥ فلفل اسود
طريقة التضير راح تكون في الفيديو في قناتنا على اليوتيب (صحة جمال اعشاب و طبخ )
هذه رابط الفيديو http://bit-url.com/qan2FK
لا تنسو زيارة رابطنا المعطى اعلاه والدعم على قناتنا في اليوتيب هذا طبعا يكون فضلا وليس امراا
مع تحياتي .. صحا فطور الجميع
ام دودي
وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب
اليوم جبتلكم اكلة سريعة و خفيفة الاصل تاعها تركية .. باش منطولش عليكم هاذي مكوناتها
المكونات : بطاطا ♥ 200 غرام صدور دجاج ♥ فلفل اخضر ♥ فطر♥ بصل♥ جبن ♥ كوب ونصف حليب ♥ ملعقة ونصف دقيق ♥ ملعقة ونصف زبد ♥ ملعقة صغيرة معجون طماطم ♥ زيت ♥ ملح♥ فلفل اسود
طريقة التضير راح تكون في الفيديو في قناتنا على اليوتيب (صحة جمال اعشاب و طبخ )
هذه رابط الفيديو http://bit-url.com/qan2FK
لا تنسو زيارة رابطنا المعطى اعلاه والدعم على قناتنا في اليوتيب هذا طبعا يكون فضلا وليس امراا
مع تحياتي .. صحا فطور الجميع
ام دودي