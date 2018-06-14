عبايات و ملابس محجبات "جزائرية100%"

luna création
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 جوان 2018
- المشاركات
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- الإعجابات
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- النقاط
- 2
- العمر
- 24
- الإقامة
- Alger
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم حبيباتي انا مصورة فتوغرافية و مصممة أزياء بما أن ملابس المحجبات نادرة جدا في الجزائر قمت بعمل ماركة خاصة بالعبايات و ملابس المحجبات حتى فساتين سهرة (soirée) خاصة بالمحجبات يعني تروحي للعرس و تكوني مستورة و انيقة في نفس الوقت، بإذن الله أول كوليكسيون راح تكون قبل العيد الأضحى و راح ندير مسابقة بمناسبة الانطلاقة، مرحبا بيكم حبيباتي.
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luna création (@luna_creation___) • Instagram photos and videos
صفحة فيسبوك
https://m.************/luna-création-245307489559671/?tsid=0.37430211065601116&source=result
حساب الانستغرام
luna création (@luna_creation___) • Instagram photos and videos