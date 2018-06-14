عبايات و ملابس محجبات "جزائرية100%"

L

luna création

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 جوان 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
24
الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم حبيباتي انا مصورة فتوغرافية و مصممة أزياء بما أن ملابس المحجبات نادرة جدا في الجزائر قمت بعمل ماركة خاصة بالعبايات و ملابس المحجبات حتى فساتين سهرة (soirée) خاصة بالمحجبات يعني تروحي للعرس و تكوني مستورة و انيقة في نفس الوقت، بإذن الله أول كوليكسيون راح تكون قبل العيد الأضحى و راح ندير مسابقة بمناسبة الانطلاقة، مرحبا بيكم حبيباتي.
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