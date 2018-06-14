ingenieur2
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 جوان 2017
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- الإقامة
- Alger
- الجنس
- ذكر
باسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
برنامج : دليل المواقع الجزائرية ، هو برنامج صغير الحجم ـ عربي فرنسي ـ جاء لتسهيل عملية التصفح لمختلف المواقع الجزائرية ، ويضم عدد لا بأس به من الفئات ـ كالجرائد و الجامعات ، ومدارس التعليم عن بعد ، سفارات ، وكالات سياحية ، فنادق ، مواقع محترمة للزواج، بنوك ، إلخ..
رابط تحميل البرنامج على موقع ميديا فاير (MediaFire): إضغط هنا
أي استفسار أو انتقاد يمكنكم وضع رد هنا أو بالإتصال مباشرة عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني عند تحميل البرنامج والموجود في صفحة عن البرنامج
أتمنى أن ينال إعجابكم ورضاكم ، ونسعد بكل اقتراحاتكم
رمضان كريــــم وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك مسبقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
برنامج : دليل المواقع الجزائرية ، هو برنامج صغير الحجم ـ عربي فرنسي ـ جاء لتسهيل عملية التصفح لمختلف المواقع الجزائرية ، ويضم عدد لا بأس به من الفئات ـ كالجرائد و الجامعات ، ومدارس التعليم عن بعد ، سفارات ، وكالات سياحية ، فنادق ، مواقع محترمة للزواج، بنوك ، إلخ..
رابط تحميل البرنامج على موقع ميديا فاير (MediaFire): إضغط هنا
أي استفسار أو انتقاد يمكنكم وضع رد هنا أو بالإتصال مباشرة عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني عند تحميل البرنامج والموجود في صفحة عن البرنامج
أتمنى أن ينال إعجابكم ورضاكم ، ونسعد بكل اقتراحاتكم
رمضان كريــــم وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك مسبقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.