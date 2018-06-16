نكتة العيد

HAMZA USMA
::منشط كأس العالم 2018::
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قالك إمرأة إشتكت زوجها في المحكمة بأن زوجها قام بعضها بشدة وتبين أنه عند خلاف يقوم بعضها عضا شديدا حتى تتأدب ?
سأله القاضي عن سبب هذا الفعل الغريب !!!
قال له هذا جائز شرعا . استنادا الى الآية الكريمة 34 من سورة النساء..
#واللآتي تخفون نشوزهن فعضوهن.#
قال له القاضي مبتسما ان شاء الله يعضك كلب مكلوب.
معنى عضوهن أي إنصحوهن...ههههة
القاضي من كثرت الضحك حكم عليه 80 عظة مع التنفيذ
سأله القاضي عن سبب هذا الفعل الغريب !!!
قال له هذا جائز شرعا . استنادا الى الآية الكريمة 34 من سورة النساء..
#واللآتي تخفون نشوزهن فعضوهن.#
قال له القاضي مبتسما ان شاء الله يعضك كلب مكلوب.
معنى عضوهن أي إنصحوهن...ههههة
القاضي من كثرت الضحك حكم عليه 80 عظة مع التنفيذ