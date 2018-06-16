نكتة العيد

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط كأس العالم 2018::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,522
الإعجابات
20,165
النقاط
566
العمر
24
الإقامة
بنو زيري &آشير &971م
الجنس
ذكر
#1
قالك إمرأة إشتكت زوجها في المحكمة بأن زوجها قام بعضها بشدة وتبين أنه عند خلاف يقوم بعضها عضا شديدا حتى تتأدب ?
سأله القاضي عن سبب هذا الفعل الغريب !!!
قال له هذا جائز شرعا . استنادا الى الآية الكريمة 34 من سورة النساء..
#واللآتي تخفون نشوزهن فعضوهن.#
قال له القاضي مبتسما ان شاء الله يعضك كلب مكلوب.
معنى عضوهن أي إنصحوهن...ههههة
القاضي من كثرت الضحك حكم عليه 80 عظة مع التنفيذ
 
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