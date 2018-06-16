نكتة العيد

قالك إمرأة إشتكت زوجها في المحكمة بأن زوجها قام بعضها بشدة وتبين أنه عند خلاف يقوم بعضها عضا شديدا حتى تتأدب ?

سأله القاضي عن سبب هذا الفعل الغريب !!!

قال له هذا جائز شرعا . استنادا الى الآية الكريمة 34 من سورة النساء..

#واللآتي تخفون نشوزهن فعضوهن.#

قال له القاضي مبتسما ان شاء الله يعضك كلب مكلوب.

معنى عضوهن أي إنصحوهن...ههههة

القاضي من كثرت الضحك حكم عليه 80 عظة مع التنفيذ ​