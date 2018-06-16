طرق مكافحة الحشرات

النمل الأبيض يعرَّف النمل الأبيض بكونه مجموعة من الحشرات آكلة السليولوز ، كما ويشار إليه باسم "النمل الأبيض" كونه لا يتبع إلى فصيلة النمل العادي، بصرف النظر عن أن نظامه الاجتماعي يتماثل مع النسق المخصص بالنمل والنحل، ويرى العلماء أنّ صنف النمل الأبيض أكثر قربا إلى فئة الصراصير أكثر من النمل العادي، ولذا يتم تصنيف النمل الأبيض إلى أسرة شبكيات الأجنحة . مستعمرات النمل الأبيض يقطن النمل الأبيض في العادة في مستعمرات جماعية تحت الأرض، حيث تنقسم الحياة في تلك المستعمرات لثلاثة طبقات رئيسية وهي: طبقة العمال، وطبقة الجنود، وطبقة المنتجين من الملكات والملوك المسؤولون عن عمليات التكاثر، حيث تتسم طبقة النمل العامل بكونها غير مرئية سوى إذا تم اكتشافها في النبش في الخشب، فهي تتغذى على الخشب وتسبب أضراراً فيه، وجدير بالذكر أنّ تلك الفئة تقطن لنحو خمس أعوام، إضافة إلى أنهم يتميزون بكونهم ذو رؤوس صفراء وفك عظيم، ويصل طول النملة التي تعمل نحو 0.63 سم، أما طبقة الجنود، فتتميز بأنّ عددهم أقل، ووظيفتهم هي حراسة المستعمرة في وضعية الانقضاض الخارجي، حيث يستعمل الجنود فكهم للمدافعة، أما فيما يتعلق لطبقة الملكات والملوك، فتتميز باللون البني الداكن أو الأسود، وتمتلك زوجين من الأجنحة الشفافة ذات طول متساوٍ، كما أنّ تلك الطبقة هي المسؤول الأوحد عن التكاثر في المستعمرة. أكثر أماكن انتشار النمل الأبيض يتوزع النمل الأبيض على مدى واسع، كونه يتضمن على 2750 نوع مغاير، وخصوصاً في الغابات الاستوائية المطيرة على مستوى العالم، حيث يتواجد في أمريكا التي بالشمال، وخصوصاً في فانكوفر وكولومبيا، كما يتواجد على ساحل المحيط الهادئ، وشرق كندا، وساحل المحيط الأطلسي، والعديد من الدول الأوروبية وكوريا الجنوبية وشمال اليابان وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزلندا، وغيرها العديد من الدول. تركيب جسد النمل يمكن مفاضلة النمل الأبيض من الأشكال الأخرى من الحشرات، عن طريق الحذر لتركيبة جسده، حيث يتميز بعدة أمور ومنها: امتلاك النمل الأبيض جسد مستطيل، حيث إنه لا لديه أي خصر في ترتيب جسده. امتلاك النمل الأبيض قرون استشعار مستقيمة. امتلاك النمل الأبيض أجنحة متساوية الشكل والحجم، كما تتميز أجنحتها بكونها أطول من جسمهامكافحة النمل الأبيض يجابه العديد من الأفراد إشكالية وجود النمل الأبيض في البيوت؛ نظراً لبعض الأفعال الخاطئة التي يجريها الإنسان، كوضع الأخشاب بجوار أبواب البيوت، أو ترك النوافذ مفتوحة، أو عدم تطهير المنزل على نحوٍ صحيح، أو عدم تجفيف الأرضيات من الماء؛ إذ يشاهد المعظم صعوبة في التخلص من تلك الإشكالية، لهذا سنتحدث في ذلك النص عن بعض الأساليب السهلة التي تُمكن من مكافحة النمل الأبيض، فضلا على ذلك بعض الإرشادات. أساليب مكافحة النمل الأبيض مصيدة الورق المقوّى تُبلل قطعتان مفرودتان من الورق المقوّى. تُوضع الورقتان فوق بعضهما في الأنحاء التي يبقى بها نمل؛ حيث إنّ النمل الأبيض يمتاز بتغذيته على السليلوز الذي يتغلغل في الورق المقوى. تؤخذ الورقتان، وتُحرقان بعدما يعلق النمل بهما، وتُكرر العملية أكثر من مرة حتى يتم التخلص من النمل على نحوٍ ختامي. الديدان الأسطوانية تُشترى الديدان الأسطوانية من أي مشتل، وتُوضع لحظياً في تربة تبلغ درجة حرارتها إلى 16 درجة مئوية. تُوضع الديدان في الغداة الباكر أو في ساعات المغرب في أماكن وجود النمل حتى تقضي عليه. عرض الخشب لأشعة الشمس تُخرج قطع الأثاث من المنزل، وتُعرض تحت أشعة الشمس. تُترك قطع الأثاث في الشمس لفترة ليست أقل من 48 ساعةٍ حتى يُإعدام النمل. تجميد النمل تُوضع قطع الأثاث التي يتراكم عليها النمل الأبيض في مجمد عظيم. تُترك قطع الأثاث في المجمد لفترة ليست أقل من 48 ساعةٍ حتى يلقى حتفه النمل كلياً، مع العلم أنّ تلك الأسلوب عسيرة نوعاً ما نتيجة لـ كبر مقدار بعض قطع الأثاث، سوى أنّها من أكثر الأساليب فعالية. حمض البوريك تُبخ الأنحاء التي تتضمن على النمل بحمض البوريك. يُزرع طُسيطر حمض البوريك في حديقة المنزل وفي مغاير أماكن تغلغل النمل. تُتحليل أماكن الطُساد على نحوٍ متواصل ليتم التحقق من تراكم جسامين النمل. الخنادق يُنبش خندق بجوار المباني التي يتراكم النمل الأبيض حولها. يُعبأ الخندق بمحلول مبيد الحشرات حتى يتم إعدام النمل. تعليمات لمكافحة النمل الأبيض شراء السلع والمبيدات التي تشارك في إعدام النمل. اللجوء إلى فرد متخصص في حال كان النمل يتفشى على نحوٍ عظيم؛ حيث يُمكن الاستحواذ على عقد كتابي لفترة سنتين يُفيد بالتزام المؤسسة بالقضاء على النمل بشكل إجمالي. الحفاظ على المنزل جافاً، والتأكد من عدم وجود تسريبات للمياه. تطهير المزاريب المتسخة والمبللة؛ لأنّ النمل الأبيض ينجذب على نحو سريع إلى الأماكن الرطبة. إبعاد الخشب والحطب عن البيوت؛ حيث إنّ النمل يُعد الخشب غذاءً له. سد الشروخ والحفرات التي قد تبقى في المنزل، ومراعاة إقفال النوافذ والأبواب بإحكام.