واجهات كلادينج تكنوبوند

Shimaaelsaid
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 جوان 2018
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- 0
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- 0
- العمر
- 35
- الإقامة
- Egypt
- الجنس
- أنثى
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مصنع ألواح الخليج لتوريد وتركيب الكلادينج تكنوبوند داخل وخارج المملكة تقدم لعملائها الكرام أجود وأفضل الخدمات فى مجال تكسية واجهات المبانى الخارجية بأحدث التقنيات وأفضل الأساليب.
واجهات الكلادينج تكنوبوند: عبارة عن ألواح ألمونيوم تستخدم لتكسيه واجهات المباني وتتميز بالرقى والإبداع ، تقدم لعملائها صيحة جديدة في عالم الديكور وتتميز بألوانها المتعددة التي تصل إلى 50 لون ولأول مره في عالم الكلادينج مجموعة من أروع التشكيلات الخشبية وقد تم تعميده بألوانه الخشبية الرائعة من تكنوبوند بأعلى جودة بضمان عشرون عاماً ضد عوامل التعرية
فروعنا منتشرة بجميع الدول
مصــر - الاردن - الكويت - ليبيا - لبنان
واجهات الكلادينج
والأن للتواصل والإستفسار والحصول على أفضل الأسعار .
اتصل بنا
966500014300+
ايميل Info@Techno-Bond.Com
الموقع :
كلادينج تكنو بوند | مصنع ألواح الخليج | تكنوبوند كلادينج بالسعودية – يقوم مصنع ألواح الخليج تكنوبوند بتصنيع ألواح ألومنيوم كلادينج بأستخدام أحدث خطوط الإنتاج العالمية المستخدمة في التصنيع، مصنع الواح الخليج (تكنو بوند) المصنع الاول في العالم العربي في انتاج الكلادينج والأكثر في تغطية المشاريع داخل السعودية وخارجها .
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