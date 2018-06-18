الخط الساخن لصيانه ثلاجات كريازي ||01014723434 || اصلاح ثلاجات كريازي ||01225025360

صيانة كريازى

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة كريازى الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال كريازى||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة ثلاجات كريازى فى مصر

KIRIAZI ثلاجات

KIRIAZI ديب فريزر

KIRIAZI ثلاجة

KIRIAZI شحن

ثلاجات كريازى مصر الجديده 01014723434

كريازى الزيتون 01225025360

ثلاجات كريازى الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة كريازي

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة كريازى يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة كريازى الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح كريازى الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات كريازى احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة ثلاجات كريازى& صيانة ديب فريزر كريازى & صيانة ثلاجة كريازى&شحن كريازى&صيانة ثلاجات كريازى&صيانة شحن كريازى، صيانة ثلاجات كريازى )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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01014723434 // 01225025360 // 01127571696 // 0235695244 //

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وكيل كريازى داخل القاهرة والمحافظات .

يقدم وكيل كريازى المعتمد خدمة و صيانة شركة كريازى حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

ثلاجات كريازى KIRIAZI ,,

ثلاجات كريازىKIRIAZI ,,

نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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رقم صيانة كريازى فى القاهرة KIRIAZI ,, , 01225025360

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وكيل كريازى اكتوبر – وكيل كريازى الرحاب – وكيل كريازى الشروق –وكيل كريازى مدينة العبور – وكيل كريازى الشيخ زايد .

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رقم صيانة كريازى فى القاهرة 0235695244

كريازى القاهرة – كريازى مدينة نصر – كريازى المعادى – كريازى المهندسين – كريازى الاسكندرية

كريازى عين شمس – كريازى جسر السويس – كريازى مصر الجديدة – كريازى الحدائق – كريازى الزمالك –

كريازى فيصل – كريازى الهرم – كريازى المنيل – كريازى الدقى – كريازى الاسكندرية ..

كريازى اكتوبر – كريازى الرحاب – كريازى الشروق – كريازى مدينة العبور – كريازى الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا || ||

01014723434 // 01225025360 // 01127571696 // 0235695244 //

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