نمره اصلاح باساب الرحاب $01225025360 $ 01014723434 $ 01127571696

صيانة باساب

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة باساب الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال باساب||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة ثلاجات باساب فى مصر

PASSAB ثلاجات

PASSAB ديب فريزر

PASSAB ثلاجة

PASSAB شحن

ثلاجات باساب مصر الجديده 01014723434

باساب الزيتون 01225025360

ثلاجات باساب الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة باساب

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة باساب يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة باساب الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح باساب الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات باساب احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة ثلاجات باساب& صيانة ديب فريزر باساب & صيانة ثلاجة باساب&شحن باساب&صيانة ثلاجات باساب&صيانة شحن باساب، صيانة ثلاجات باساب )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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يقدم وكيل باساب المعتمد خدمة و صيانة شركة باساب حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

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نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

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رقم صيانة باساب فى القاهرة 0235695244

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باساب عين شمس – باساب جسر السويس – باساب مصر الجديدة – باساب الحدائق – باساب الزمالك –

باساب فيصل – باساب الهرم – باساب المنيل – باساب الدقى – باساب الاسكندرية ..

باساب اكتوبر – باساب الرحاب – باساب الشروق – باساب مدينة العبور – باساب الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا || ||

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