الخط الساخن لصيانه غسالات وايت ويل ||01014723434 || اصلاح ثلاجات وايت ويل ||01225025360

صيانة وايت ويل

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة وايت ويل الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال وايت ويل ||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة ثلاجات وايت ويل فى مصر

WHITE WHALE ثلاجات

WHITE WHALE ديب فريزر

WHITE WHALE تكييفات

WHITE WHALE شحن

ثلاجات وايت ويل مصر الجديده 01014723434

وايت ويل الزيتون 01225025360

ثلاجات وايت ويل الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة وايت ويل

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة وايت ويل يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة وايت ويل الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح وايت ويل الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات وايت ويل احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة ثلاجات وايت ويل & صيانة ديب فريزر وايت ويل & صيانة تكييفات وايت ويل &شحن وايت ويل &صيانة ثلاجات وايت ويل &صيانة شحن وايت ويل ، صيانة ثلاجات وايت ويل )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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وايت ويل عين شمس – وايت ويل جسر السويس – وايت ويل مصر الجديدة – وايت ويل الحدائق – وايت ويل الزمالك –

وايت ويل فيصل – وايت ويل الهرم – وايت ويل المنيل – وايت ويل الدقى – وايت ويل الاسكندرية ..

وايت ويل اكتوبر – وايت ويل الرحاب – وايت ويل الشروق – وايت ويل مدينة العبور – وايت ويل الشيخ زايد .

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للاستفسار اتصل بينا || ||

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