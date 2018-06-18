نمره اصلاح ال جى حلوان$01225025360 $ 01014723434 $ 01127571696

صيانة ال جى

افضل صيانة لاجهزة الكهربائية والمنزلية فى القاهرة والمحافظات

توفر شركة صيانة ال جى الصيانة الكاملة والتجديد للاجهزة

|| ارقام اتصال ال جى ||

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696

0235695244||01014723434||01225025360||01127571696



الصيانة الشاملة لاجهزة ثلاجات ال جى فى مصر

LGثلاجات

LG مكييف

LG تكييفات

LG شحن

ثلاجات ال جى مصر الجديده 01014723434

ال جى الزيتون 01225025360

ثلاجات ال جى الهرم 01127571696

( اسرع خدمة صيانة فى مصر )

الوكيل المعتمد فى مصر لصيانة ال جي

مستوى عالى من المهندسين والفنيين

قطع غيار اصلية

مركز صيانة ال جى يغطى مناطق ( القاهرة الكبرى ) للاصلاح بالمنزل

تعد واحدة من اكبر شركات الصيانة فى مصر ( صيانة ال جى الاولى فى مصر)

نحن نعتمد على تصليح ال جى الاجهزة المنزلية الأولي فى مصر

مجموعة شركات ال جى احدى الشركات الرائدة فى مجال ( صيانة ثلاجات ال جى & صيانة ديب فريزر ال جى & صيانة تكييفات ال جى &شحن ال جى &صيانة ثلاجات ال جى &صيانة شحن ال جى ، صيانة ثلاجات ال جى )

الصيانة تشمل الجهاز بالكامل (( الصيانة الشاملة ))

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01014723434 // 01225025360 // 01127571696 // 0235695244 //

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يقدم وكيل ال جى المعتمد خدمة و صيانة شركة ال جى حملة الصيانة الدائمة لصيانة جميع منتجاتنا.

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نحن نريد لعملائنا الحصول على راحت البال بعد زيارتنا .

هدفنا هو تقديم خدمات عاليه تحت اشراف مهندسين معتمدين من الشركة

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رقم صيانة ال جى فى القاهرة 0235695244

ال جى القاهرة – ال جى مدينة نصر – ال جى المعادى – ال جى المهندسين – ال جى الاسكندرية

ال جى عين شمس – ال جى جسر السويس – ال جى مصر الجديدة – ال جى الحدائق – ال جى الزمالك –

ال جى فيصل – ال جى الهرم – ال جى المنيل – ال جى الدقى – ال جى الاسكندرية ..

ال جى اكتوبر – ال جى الرحاب – ال جى الشروق – ال جى مدينة العبور – ال جى الشيخ زايد .

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جميع الماركات العالمية

للاستفسار اتصل بينا || ||

01014723434 // 01225025360 // 01127571696 // 0235695244 //

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